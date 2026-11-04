Sport

Încă o tragedie în fotbal! Fostul internațional belgian Toni Brogno a murit la 53 de ani

Traian Terzian
04.11.2026 | 16:12
Inca o tragedie in fotbal Fostul international belgian Toni Brogno a murit la 53 de ani
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A murit fostul internațional Toni Brogno. Sursă foto: RTBF
O nouă tragedie s-a abătut asupra fotbalului mondial. Fostul atacant belgian Toni Brogno a murit din cauza unui cancer la ficat.
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În ziua în care din Spania a venit teribila veste a morții atacantului Jesus de Miguel, după o ciocnire violentă cu portarul Jesus Owono, lumea fotbalului a mai fost lovită de o tragedie. Fostul internațional belgian Toni Brogno a trecut în neființă la vârsta de 53 de ani.

A murit fostul atacant Toni Brogno

În ciuda spiritului de luptă arătat în ultima perioadă, după ce a fost diagnosticat cu cancer la ficat, Toni Brogno a decedat la doar 53 de ani. Anunțul morții sale a fost făcut de fiica sa pe rețelele de socializare.

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”Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a celui mai bun tată și soț din lume”, a fost mesajul postat de fiica sa, Olivia, pe contul Facebook. ”Cu mare tristețe am aflat de trecerea în neființă a internaționalului Toni Brogno. Gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi în aceste momente dificile”, este și mesajul Federației Belgiene de Fotbal.

Fostul atacant a fost depistat cu teribila boală în 2024. ”Nu am fumat niciodată, nu am băut niciodată alcool, sunt mereu atent la ce mănânc și mă mențin în formă… Este o loterie”, declara Brogno, în luna martie a acestui an.

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Născut pe 19 iulie 1973, la Charleroi, Toni Brogno și-a început cariera de fotbalist la micuța echipă din localitate Olympic. Apoi a jucat rând pe rând la OH Leuven, Sporting Charleroi, Westerlo și Sedan. La întoarcerea din Franța a mai jucat pentru cele două formații din Charleroi și s-a retras după un sezon la Marchienne. A fost selecționat de șapte ori la naționala Belgiei și a făcut parte din lista preliminară pentru EURO 2000, dar în cele din urmă nu a fost fost păstrat în lotul definitiv.

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Toni Brogno a murit în aceeași zi cu Jesus de Miguel

Fatidica zi de 3 noiembrie 2026 a adus și moartea atacantului spaniol Jesus de Miguel. Jucătorul celor de la Tenerife a decedat la o zi după ce a suferit un stop cardiorespirator pe gazon, după o ciocnire violentă cu portarul formației FC Andorra, Jesus Owono.

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Un specialist în intervenții medicale de urgență, Javier Rendo, a acuzat staff-ul medical pentru decesul fotbalistului. Acesta consideră că Jesus de Miguel ar fi putut fi salvat dacă medicii intrați pe teren ar fi acționat așa cum era indicat.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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