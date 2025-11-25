Încă o vedetă pleacă de la CSM Bucureşti! A semnat cu o pretendentă la câştigarea Champions League

CSM Bucureşti are un sezon dificil pe plan european. Deşi în campionat conduce cu punctaj maxim, „tigroaicele” sunt abia pe locul 5 în grupa B din EHF Champions League, cu opt puncte adunate în primele opt meciuri.
Adi Vasile a fost demis de la cârma echipei la începutul lunii noiembrie şi, după Campionatul Mondial, echipa urmează să fie preluată de Bojana Popovic, fost mare jucătoare din Muntenegru, mutare anunţată de FANATIK.
Dar CSM Bucureşti are probleme şi în ceea ce priveşte păstrarea jucătoarelor importante. Elizabeth Omoregie pleacă de la Bucureşti după opt ani şi a semnat din vară cu Ferencvaros, rivala lui Gyor din campionatul maghiar.
Şi nu e singura plecare. Gabriela Moreschi se va transfera în vară la Metz. Echipa franceză a anunţat deja mutarea, portarul brazilian semnând un contract valabil doi ani cu campioana Franţei şi una dintre cele mai tari formaţii din Europa.
Portarul care va apăra poarta Braziliei la Campionatul Mondial a venit la CSM Bucureşti în vara anului 2024. Gabriela Moreschi a avut evoluţii sinusoidale la campioana României şi, după doar doi ani care se vor împlini în vara lui 2026, se va despărţi de „tigroaice”.
Alte nume importante iau în calcul plecarea de la CSM Bucureşti. Portarul Evelina Eriksson negociază cu Gloria Bistriţa şi astfel „tigroaicele” rămân doar cu Daciana Hosu, mai ales că până acum nu a fost anunţat transferul niciunui portar la CSM.
Oficialii echipei speră să o convingă şi pe Cristina Neagu să revină în club pe funcţia de team-manager, funcţie ocupată până în noiembrie de Cristina Vărzaru. Revenirea lui Neagu ar fi atât o lovitură de imagine, cât şi un garant pentru jucătoarele importante că proiectul rămâne la nivelul înalt.