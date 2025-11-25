Încă o vedetă pleacă de la CSM Bucureşti! A semnat cu o pretendentă la câştigarea Champions League

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti are un sezon dificil pe plan european. Deşi în campionat conduce cu punctaj maxim, „tigroaicele” sunt abia pe locul 5 în grupa B din EHF Champions League, cu opt puncte adunate în primele opt meciuri.

Gabriela Moreschi a semnat cu Metz! Francezii au făcut anunţul oficial

Adi Vasile a fost demis de la cârma echipei la începutul lunii noiembrie şi, după Campionatul Mondial, echipa urmează să fie preluată de Bojana Popovic, fost mare jucătoare din Muntenegru, FANATIK.

ADVERTISEMENT

Dar CSM Bucureşti are probleme şi în ceea ce priveşte păstrarea jucătoarelor importante. , rivala lui Gyor din campionatul maghiar.

Şi nu e singura plecare. Gabriela Moreschi se va transfera în vară la Metz. Echipa franceză a anunţat deja mutarea, portarul brazilian semnând un contract valabil doi ani cu campioana Franţei şi una dintre cele mai tari formaţii din Europa.

ADVERTISEMENT

Alertă la CSM Bucureşti! Mai multe jucătoare importante ar putea pleca în vară

Portarul care va apăra poarta Braziliei la Campionatul Mondial a venit la CSM Bucureşti în vara anului 2024. Gabriela Moreschi a avut evoluţii sinusoidale la campioana României şi, după doar doi ani care se vor împlini în vara lui 2026, se va despărţi de „tigroaice”.

ADVERTISEMENT

Alte nume importante iau în calcul plecarea de la CSM Bucureşti. Portarul Evelina Eriksson negociază cu Gloria Bistriţa şi astfel „tigroaicele” rămân doar cu Daciana Hosu, mai ales că până acum nu a fost anunţat transferul niciunui portar la CSM.

Oficialii echipei speră să o convingă şi pe Cristina Neagu să revină în club pe funcţia de team-manager, funcţie ocupată până în noiembrie de Cristina Vărzaru. Revenirea lui Neagu ar fi atât o lovitură de imagine, cât şi un garant pentru jucătoarele importante că proiectul rămâne la nivelul înalt.

ADVERTISEMENT