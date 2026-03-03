Sport

Încă o veste proastă pentru FCSB! U Cluj îi pregătește o surpriză neplăcută campioanei

Veștile proaste se țin lanț de FCSB. După ce a „retrogradat” în play-out, campioana României s-ar putea lovi de o nouă problemă. U Cluj îi pregătește o surpriză de proporții
Cristian Măciucă
03.03.2026 | 20:15
FCSB și U Cluj se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regulat. Campioana nu mai poate ajunge în play-off, în timp ce ardelenii și-au asigurat prezența în top 6. La partida de pe Arena Națională, pe banca „șepcilor roșii” ar putea sta Cristiano Bergodi!

Cristiano Bergodi, pe bancă la FCSB – U Cluj?

Cristiano Bergodi a fost suspendat o lună de zile după scandalul monstru pe care l-a avut cu Andrei Cordea la CFR Cluj – U Cluj 3-2. Meciul din Gruia s-a disputat pe 7 februarie 2026, în timp ce FCSB – U Cluj e programat pe 7 martie 2026.

Prin vocea președintelui Radu Constanțea, ardelenii vor să facă o adresă la LPF pentru a vedea exact când poate reveni antrenorul italian pe bancă. FCSB – U Cluj va avea loc sâmbătă, 7 martie, de la ora 20:00.

„Am făcut o adresă către LPF dacă i se va permite să fie pe bancă la meciul cu FCSB. E la limită cu acea perioadă, rămâne de văzut”, a declarat Radu Constanțea, potrivit site-ului digisport.ro.

Pe lângă suspendarea de o lună de zile, Cristiano Bergodi a primit și o amendă în valoare de 10.000 de lei, după scandalul de la finalul meciului cu CFR Cluj. Înaintea meciului de pe Arena Națională, FCSB e pe locul 7, cu 46 de puncte, cu cinci mai puține decât U Cluj, care e pe locul 4.

În turul sezonului regulat, campioana en-titre s-a impus pe Cluj Arena cu scorul de 2-0. Ambele goluri ale roș-albaștrilor au fost marcate de Darius Olaru. În schimb, U Cluj a jucat în inferioritate numerică din minutul 39, când Alessandro Murgia a văzut direct cartonașul roșu.

1,91 e cota Betano pentru 1 solist la FCSB - U Cluj
Cristian Măciucă
