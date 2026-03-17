Încă o veste proastă pentru Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu unul dintre cei mai buni jucători ai echipei naționale

Selecționerul are multe bătăi de cap înaintea meciul cu Turcia, programat peste nouă zile, care va decide echipa calificată în finala barajului pentru Cupa Mondială
Catalin Oprea
17.03.2026 | 06:30
Mircea Lucescu are destule bătăi de cap înaintea meciului cu Turcia FOTO facebook
Problemele lui Mircea Lucescu înaintea meciului decisive cu Turcia, programat pe 26 martie, ora 19.00, la Istanbul, nu par a se mai termina. Selecționerul are un jucător suspendat (Drăguș), doi accidentați (Marius Marin și Louis Munteanu), iar acum a primit o veste neșteptată.

Andrei Rațiu a început meciul pe banca de rezerve

Andrei Rațiu, unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei, nu mai e titular incontestabil la Rayo Vallecano. Fundașul dreapta al tricolorilor a fost trimis pe banca de rezerve de antrenorul său, Inigo Perez, la meciul de aseară cu Levante.

Rațiu, care a jucat 34 de meciuri în acest sezon, marea majoritate titular, a fost trimis pe teren doar 26 de minute. Antrenorul spaniolilor l-a preferat ca titular pe albanezul Balliu, un fotbalist de 34 de ani, care de obicei era rezervă.

Rayo Vallecano a remizat cu Levante, pe teren propriu, scor 1-1, egalând in extremis în minutele de prelungire, după ce oaspeții au rămas în zece oameni. Rațiu a primit nota 7,3 fiind al treilea cel mai bun jucător al echipei sale, care, per ansamblu, a avut o evoluție modestă.

E posibil ca românul să fi fost menajat

Este posibil ca antrenorul să fi dorit să-l menajeze pe internaționalul român. Acesta jucase tot meciul în Conference League, în partida cu Samsunspor, scor 3-1. Iberici sunt aproape de calificarea în sferturile de finală, urmând a juca joi returul pe teren propriu.

Rațiu, desemnat fotbalul anului la Supergala Fanatik 2025, are un sezon bun la Rayo. Pe lângă faptul că a ratat foarte puține partide, el a marcat un gol și a dat trei pase de gol, toate în 2026. El a încasat însă și 9 cartonașe galbene, fiind cel al doilea cel mai sancționat om al echipei.

Rayo Vallecano, evoluții modeste în campionat

Deși în Europa, Rayo Vallecano merge excelent și s-ar putea întâlni în sferturi cu AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, în campionat lucrurile nu sunt la fel de bine. Rayo este abia pe locul 13, cu 32 de puncte, după 28 d etape, și nu mai are nicio șansă să mai prindă locurile de cupe europene.

Andrei Rațiu (27 ani) este al doilea cel mai bine cotat jucător al echipei naționale. El este evaluat la 18 milioane de euro, fiind depășit doar de Radu Drăgușin (Tottenham), care e cotat la 20 de milioane de euro. Rațiu are 36 de meciuri și două goluri la națională și a purtat banderola de căpitan la meciul cu Cipru, scor 2-0.

