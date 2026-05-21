Încă o victimă la Rapid, după Elvir Koljic! „Campionul accidentărilor” nu mai este dorit în Giulești

ADVERTISEMENT

Este al treilea an consecutiv în care Rapid se califică în play-off cu mari speranțe la cupe europene sau chiar la titlu, însă în care dezamăgește. Giuleștenii nu au terminat în niciuna dintre ultimele trei ediții de campionat mai sus de poziția a 5-a, iar Dan Șucu continuă să caute formula câștigătoare. Costel Gâlcă nu a reușit să facă minuni la Rapid, iar patronul este gata să aducă un nou antrenor și să scape de mai mulți jucători care nu au mai confirmat, printre care și Jakub Hromada (29 de ani).

Jakub Hromada nu mai intră în planurile Rapidului

Jakub Hromada este un mijlocaș slovac în vârstă de 29 de ani care a venit pentru prima dată la Rapid în luna februarie a anului 2024, sub formă de împrumut de la Slavia Praga. La vremea aceea, antrenor la echipă era Cristiano Bergodi, iar Hromada a intrat încet-încet în angrenajul echipei, urmând ca în vara aceluiași an să fie transferat definitiv pentru suma de 500.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Următorul sezon, început de Neil Lennon și finalizat de Marius Șumudică, Hromada a fost unul dintre jucătorii importanți de la mijlocul terenului formației alb-vișinie și jocul echipei părea diferit de fiecare dată când slovacul lipsea din teren. Tehnicianul român l-a văzut ca o piesă crucială, însă accidentările repetate l-au scos și din planurile lui „Șumi”. însă în cele din urmă mijlocașul a continuat la Rapid, deși nu a fost unul dintre principalii jucători ai echipei. Conducerea Rapidului nu și-l mai dorește în prezent și ar putea fi unul dintre jucătorii care pleacă în această vară, deși mai are contract până în 2027.

Cât a jucat Jakub Hromada la Rapid și câți bani a încasat în cei doi ani de contract

În cele două sezoane de când a fost achiziționat definitiv de Rapid, Jakub Hromada a bifat pentru formația giuleșteană 2.269 de minute în SuperLiga și Cupa României. Mai exact, el a jucat în 45 dintr-un total de 88 de partide în SuperLiga României și Cupa României, adică puțin mai mult de jumătate.

ADVERTISEMENT

care l-a ținut departe de gazon aproape 5 luni, însă el a mai lipsit nu la fel de grave, însă care l-au făcut pe Viorel Moldovan, fostul președinte de la Rapid, să exclame „Toate i se întâmplă numai lui”, la FANATIK SUPERLIGA. În total, el a lipsit 210 zile de la Rapid din cauza problemelor medicale. Din informațiile FANATIK, salariul slovacului se ridică la 15.000 de euro lunar, ceea ce înseamnă că Hromada a câștigat 360.000 de euro pentru a juca doar jumătate dintre meciurile Rapidului. Lipsa continuității îi face pe cei din conducere să-și dorească despărțirea de mijlocașul slovac, la fel cum își doresc să scape și de Elvir Koljic.

ADVERTISEMENT

Jakub Hromada a învățat la perfecție româna în cei doi ani petrecuți la Rapid

În ciuda accidentărilor și a problemelor pe plan fotbalistic, Jakub Hromada a dovedit că este un adevărat profesionist atunci când vine vorba despre cariera sa. În doar doi ani petrecuți în România, slovacul a susținut o conferință de presă într-o română aproape perfectă, lucru pe care foarte mulți antrenori și jucători nu reușesc să-l facă după mult mai mult timp.

ADVERTISEMENT

„Ok, încerc în română, dar îmi cer scuze că nu vorbesc foarte, foarte bine. Deci, diferența va fi făcută de presiune. Sezonul regulat este diferit, știe toată lumea. Acum am avut câteva rezultate negative, dar cred că în sezonul regulat am reacționat bine după fiecare înfrângere pe care am avut-o. Sunt încrezător că și acum va fi la fel. Știm că va fi un meci foarte greu, Craiova are un lot bun și joacă un fotbal frumos. Eu cred că atmosfera în vestiar este ok. Probabil că este ultima șansă la titlu. Dacă nu câștigăm acolo, va fi greu pentru titlu. Trebuie să încercăm să scoatem cele trei puncte. Muncim, luptăm și o să vedem. S-a întâmplat și anul trecut și acum doi ani să intrăm în play-off și să nu ne calificăm în cupele europene. Ar fi păcat dacă nu reușim nici în acest sezon să atingem obiectivele”, spunea Hromada, într-o română aproape perfectă, în timpul unei conferințe de presă dinaintea meciului cu U Craiova.

CV-ul impresionant al slovacului l-a adus la Rapid. Ce trofee are în vitrină și ce i-a atras pe giuleșteni la el

Jakub Hromada a venit în România prima dată la 27 de ani, iar CV-ul său părea cel puțin interesant. Slovacul a fost crescut de Juventus, iar în perioada în care a evoluat la echipa de juniori a „Bătrânei Doamne” a câștigat Coppa Italia Primavera și Supercupa Italiei Primavera.

ADVERTISEMENT

Ulterior, el a ajuns la Sampdoria, care l-a împrumutat la diverse echipe, printre care Viktoria Plzen. Slavia l-a observat în campionatul intern și l-a transferat pentru jumătate de milion de euro în anul 2017, echipă la care a fost coleg și cu Nicolae Stanciu. Alături de formația din Praga, el a devenit de două ori campion al Cehiei și triplu câștigător de Cupa Cehiei. Mai mult decât atât, el a fost component al echipei naționale a Slovaciei la EURO 2020, unde a jucat două meciuri, iar ultimele sale selecții datau din 2022, de la preliminariile Campionatului Mondial. Rapid nu a stat pe gânduri și a plătit o sumă importantă în schimbul său, însă el a întârziat să confirme, iar drumul său în Giulești pare să fi ajuns la capăt.