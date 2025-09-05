Sport

Încă trei echipe calificate la Campionatul Mondial din 2026. Numărul echipelor cu bilete la turneul final a ajuns la 16

Echipele naționale ale Columbiei, Uruguayului și Paraguayului și-au asigurat calificarea la Cupa Mondială FIFA 2026, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic
05.09.2025
Inca trei echipe calificate la Campionatul Mondial din 2026 Numarul echipelor cu bilete la turneul final a ajuns la 16
Nationala Paraguayului s-a calificat la Campionatul Mondial

Calificările pentru Cupa Mondială de la anul au ajuns pe ultima sută de metri. În America de Sud, trei echipe naționale au obținut în această noapte biletele pentru turneul final găzduit la anul de SUA, Canada și Mexic.

Uruguay, Columbia și Paraguay merg la turneul final

Uruguay a învins Peru cu 3-0 la Montevideo și s-a calificat la a 14-a Cupă Mondială. Deținătoarea titlului la edițiile din 1930 și 1950 n-a avut nicio problemă cu Peru, una dintre dezamăgirile calificărilor.

Columbia a învins Bolivia cu același scor și va fi la Mondiale pentru a șasea oară. Naționala învinsă de România la edițiile din 1994 și 1998 a lipsit de la Cupa Mondială din 2022. Columbienii au în palmares un loc 5 la CM din 2014.

Și Paraguayul merge la turneul final, deși a făcut doar 0-0 pe teren propriu împotriva Ecuadorului, care era deja calificată. Paraguay nu a mai fost la Mondiale din 2010 și va participa pentru a șaptea oară la turneul final.

Venezuela și Bolivia luptă pentru locul de baraj

În ultima etapă a calificărilor, care se va juca marțea viitoare, 9 septembrie, Venezuela și Bolivia se vor confrunta pentru locul șapte care oferă un loc în barajul intercontinental. Venezuela are 18 puncte și va întâlni Columbia, pe teren propriu, în timp ce Bolivia are 17 puncte și va găzdui Brazilia.

Rezultate – 5 septembrie

Argentina – Venezuela 3-0

Columbia – Bolivia 3-0

Uruguay – Peru 3-0

Paraguay – Ecuador 0-0

Brazilia – Chile 3-0

Ultimele meciuri – 9 septembrie

Ecuador vs Argentina

Bolivia vs Brazilia

Venezuela vs Columbia

Peru vs Paraguay

Chile vs Uruguay

Echipele calificate la Cupa Mondială

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia.

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.

 

