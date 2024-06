Încă un actor cunoscut s-a stins din viață: „Și-a găsit pacea alături de Tatăl ceresc”

Veste tristă venită din lumea filmului. Un mare actor, cu sute de roluri cunoscute în toată lumea, a încetat din viață. Fratele său a făcut anunțul dureros. Nu cu foarte mult timp în urmă, starul își serbase ziua de naștere.

A murit un mare actor

Cu o carieră de peste 50 de ani și mai bine de 200 de roluri jucate, actorul Bill Cobbs le-a adus celor din toată lumea zâmbetul pe buze. Cele mai cunoscute personaje ale sale sunt cele din The Bodyguard şi Night at the Museum.

ADVERTISEMENT

În noaptea de marți spre miercuri, 26 iunie 2024, lăsând în urmă multă durere. Recent, sărbătorise alături de cei dragi împlinirea vârstei de 90 de ani.

Fratele lui Bill, Thomas G. Cobbs, este cel care și a anunțat în ce circumstanțe s-a produs decesul. Actorul a plecat împăcat, înconjurat de familia care l-a iubit atât de mult.

ADVERTISEMENT

„Un partener iubit, frate mai mare, unchi, părinte, naş şi prieten”, așa l-a catalogat Thomas pe fratele său, . „Bill şi-a sărbătorit recent şi fericit cea de-a 90-a aniversare înconjurat de cei dragi şi preţuiţi.

Ca familie, suntem mângâiaţi ştiind că Bill şi-a găsit pacea şi odihna veşnică alături de Tatăl său ceresc. Vă cerem rugăciunile şi încurajarea în această perioadă”, a adăugat fratele actorului.

ADVERTISEMENT

A avut o carieră de succes

Bill Cobbs s-a născut Cleveland, Ohio și a jucat în filme precum The Hudsucker Proxy” al fraţilor Coen, ca impresar al lui Whitney Houston în “The Bodyguard”, drama “The Color of Money” a lui Martin Scorsese din 1986, “Demolition Man”, antrenorul din “Air Bud” şi paznicul din “Night at the Museum”.

Prima sa apariție a fost într-un rol trecător în filmul The Taking of Pelham One Two Three, din 1974. De altfel, a apărut și în emisiuni de televiziune, precum The Sopranos , The West Wing , Sesame Street și Good Times.

ADVERTISEMENT

A câștigat un Daytime Emmy Award pentru performanță remarcabilă limitată într-un program de zi pentru serialul Dino Dana în 2020. Wendell Pierce, care a jucat alături de Cobbs în I’ll Fly Away și The Gregory Hines Show , și-a amintit de Cobbs ca fiind „o figură paternă și un actor iconic”, notează