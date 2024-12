Încă un actor important s-a stins din viață. A jucat în multe filme și seriale de succes

Lumea artistică internațională este în doliu după ce încă un s-a stins din viață. Regretatul artist a jucat în multe filme și seriale de succes, printre care se numără Police Women (1974-1978), Omul care aduce ploaia sau Zona crepusculară (1959-1964).

Un actor cunoscut a murit la 96 de ani

Earl Holliman, un actor extrem de cunoscut în străinătate, la 96 de ani. Decesul a survenit într-un hospice din cartierul Studio City, Los Angeles, California, Statele Unite ale Americii, conform apropiaților săi.

Vestea nefericită a fost făcută publică de soțul său, Craig Curtis, pentru The Hollywood Reporter. Regretatul artist a avut o carieră strălucită în industria cinematografică de la Hollywood, însă și-a ținut viața privată departe de lumina reflectoarelor.

Nu și-a abordat niciodată sexualitatea în mod public, dar foarte mulți știau că are un soț de sex masculin la momentul morții sale. Craig Curtis i-a adus un omagiu partenerului său pe care l-a numit o persoană „plină de compasiune” și „grațioasă”.

„[Holliman] a fost un confident grațios și amabil, o gazdă desăvârșită, un om a cărui pozitivitate neobosită era mereu verde și alimentată de un zâmbet de 1000 de wați, un farmec ușor și o bunăvoință contagioasă.

„[A fost] o bucurie și un privilegiu să petrec timpul cu [el], era echilibrat și plin de compasiune, posedând o sensibilitate profundă și un simț al umorului răutăcios, care erau contrazise de înfățișarea sa stoic de frumoasă”, a spus partenerul regretatului Earl Holliman pentru .

Cine a fost actorul Earl Holliman

Earl Holliman a fost un actor renumit pentru faptul că a jucat în The Twilight Zone, The Rainmaker și drama TV Police Women, alături de Angie Dickinson. S-a născut pe 11 septembrie 1928, în Delhi, Louisiana.

După moartea tatălui său a fost plasat într-un orfelinat, de unde a fost înfiat. Familia adoptivă i-a oferit toată dragostea din lume l-a încurajat mereu să fie orice își dorește. A visat să devină actor și a făcut primii pași în această direcție destul de devreme.

Când avea 14 ani, la scurt timp după moartea tatălui său, a făcut autostopul din Texarkana, Texas, până la periferia Hollywood-ului. Cei dragi l-a convins să revină acasă, unde a urmat cursurile liceului Oil City, perioadă în care a jucat în echipa de fotbal locală.

A stat o vreme în Marina SUA, apoi Earl Holliman a studiat actoria la Pasadena Playhouse. A debutat într-un rol secundar în comedia Dean Martin-Jerry Lewis Scared Stiff (1953). Mai târziu, a primit roluri secundare în alte patru filme.

În 1954, regretatul actor american a interpretat rolul fiului lui Spencer Tracy în Broken Lance și a apărut alături de William Holden și Grace Kelly în The Bridges at Toko-Ri. A jucat într-un episod din Playhouse 90, scris de Serling, în anul 1957.

Acesta este rolul care l-a propulsat pe radarul producătorilor pentru a apărea în serialul The Twilight Zone. A mai jucat în seriale precum Cannon, Bonanza, Slattery’s People, The Fugitive, Dr. Kildare, The Six Million Dollar Man, Empty Nest, Murder, She Wrote (Verdict, crimă!) și Caroline in the City.

Regretatul artist Earl Holliman a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru portretizarea fratelui nebun al lui Katherine Hepburn în The Rainmaker (1956). Rolul a fost obținut în defavoarea lui Elvis Presley.

În aceeași notă, presa internațională arată că a apărut alături de Burt Lancaster, în filmul de succes Gunfight at the OK. Corral (1957). A fost nominalizat la Globurile de Aur în 1993, pentru rolul unui proprietar de bar în serialul ABC Delta.