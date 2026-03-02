Încă un antrenor cu nume mare în SuperLiga! Mutarea a fost confirmată în direct

Metaloglobus și-a găsit foarte rapid antrenor după despărțirea de Mihai Teja. Florin Bratu, ultima dată la CS Dinamo în Liga 2, este alesul oficialilor clubului bucureștean.
Discuțiile sunt extrem de avansate, fapt confirmat de Ionel Dănciulescu, colaboratorul celui poreclit „Mitraliera” în „Ștefan cel Mare”. El a transmis că această chestiune este deja practic rezolvată în totalitate, astfel încât un anunț oficial în acest sens ar urma să fie făcut în curând.
„Încă nu s-au concretizat, erau discuții și din ce am vorbit cu președintele Popa (n.r. președintele CS Dinamo) erau înțeleși în mare parte. Mai mult ca sigur, Florin Bratu va pleca la Metaloglobus.
Nu e o dezamăgire că pleacă, e decizia lui, e o echipă de SuperLiga. Poate fi o oportunitate pentru el. Mă încearcă niște sentimente, evident. Noi am creat acest proiect acum doi ani și jumătate. Florin Bratu a fost alături de mine, am reușit lucruri bune, spun eu. Am promovat echipa din liga a treia în liga a doua. E o situație mai grea, dar vom lupta până la capăt.
Nu pot decât să-i mulțumesc pentru ce a făcut pentru noi și să îi urez mult succes”, a spus Ionel Dănciulescu în direct la Digi Sport.
Florin Bratu va avea o misiune infernală la Metaloglobus în încercarea de a salva echipa de la retrogradare în acest sezon de SuperLiga. În prezent, când a mai rămas de disputat o etapă din sezonul regulat, formația din București se află pe ultimul loc în clasament, cu doar 11 puncte, 9 în minus față de Hermannstadt, ocupanta penultimei poziții.
Pe locurile de baraj se află în acest moment Unirea Slobozia, cu 24 de puncte, și Csikszereda, cu 29 de puncte. Tot 29 de puncte are în prezent și Petrolul Ploiești, formația de pe poziția a 12-a, prima care asigură salvarea directă de la retrogradare.
Metaloglobus s-a despărțit de Mihai Teja după înfrângerea suferită în deplasare cu Universitatea Craiova, scor 1-2. Atunci, bucureștenii au condus la pauză după golul marcat de Purece încă din minutul 3, dar au fost întorși de olteni în repriza secundă.