Încă un antrenor cu nume mare în SuperLiga! Mutarea a fost confirmată în direct

Metaloglobus și-a găsit foarte rapid antrenor după despărțirea de Mihai Teja. Florin Bratu, ultima dată la CS Dinamo în Liga 2, este alesul oficialilor clubului bucureștean.

Florin Bratu merge să îl înlocuiască pe Mihai Teja la Metaloglobus. Informația a fost confirmată de Ionel Dănciulescu

Discuțiile sunt extrem de avansate, fapt confirmat de Ionel Dănciulescu, colaboratorul El a transmis că această chestiune este deja practic rezolvată în totalitate, astfel încât un anunț oficial în acest sens ar urma să fie făcut în curând.

„Încă nu s-au concretizat, erau discuții și din ce am vorbit cu președintele Popa (n.r. președintele CS Dinamo) erau înțeleși în mare parte. Mai mult ca sigur, Florin Bratu va pleca la Metaloglobus.

Nu e o dezamăgire că pleacă, e decizia lui, e o echipă de SuperLiga. Poate fi o oportunitate pentru el. Mă încearcă niște sentimente, evident. Noi am creat acest proiect acum doi ani și jumătate. Florin Bratu a fost alături de mine, am reușit lucruri bune, spun eu. Am promovat echipa din liga a treia în liga a doua. E o situație mai grea, dar vom lupta până la capăt.

Nu pot decât să-i mulțumesc pentru ce a făcut pentru noi și să îi urez mult succes”, în direct la

Misiune aproape imposibilă pentru Florin Bratu la Metaloglobus

Florin Bratu va avea o misiune infernală la Metaloglobus în încercarea de a salva echipa de la retrogradare în acest sezon de SuperLiga. În prezent, când a mai rămas de disputat o etapă din sezonul regulat, formația din București se află pe ultimul loc în clasament, cu doar 11 puncte, 9 în minus față de Hermannstadt, ocupanta penultimei poziții.

Pe locurile de baraj se află în acest moment Unirea Slobozia, cu 24 de puncte, și Csikszereda, cu 29 de puncte. Tot 29 de puncte are în prezent și Petrolul Ploiești, formația de pe poziția a 12-a, prima care asigură salvarea directă de la retrogradare.

