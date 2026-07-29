Încă un antrenor român în Orientul Mijlociu. A semnat cu echipa campioană

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Valeriu Tița (60 ani) s-a întors în Siria și a semnat cu echipă campioană. El va pregăti Al Ittihad Aleppo, după despărțirea de Al Seeb, din Oman. Este al treilea mandat la echipa siriană, după cele din februarie 2008-aprilie 2009 și februarie – decembrie 2010.

Valeriu Tița va antrena campioana Siriei

Valeriu Tița este un fost jucător al celor de la Drobeta-Turnu Severin și Corvinul Hunedoara, între 1984 și 1992. Apoi, a luat drumul Africii, către Raja Casablanca și Maghreb de Fes. În 1998, s-a întors la Drobeta-Turnu Severin, iar la doi distanță s-a retras din activitate.

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Ca tehnician, Valeriu Tița a antrenat în România doar pe Drobeta-Turnu Severin. În străinătate însă, Tița a pregătit Al-Shorta (Siria), Al-Nasr (Kuwait), Al Sharjah (Emiratele Arabe Unite), Al-Faisaly (Iordania), Safa Beirut (Liban), Al Orobah (Arabia Saudită), Nejmeh (Liban), Al-Talab (Irak), Al-Minaa (Irak), Al-Hussein (Iordania), Al Ain (Arabia Saudită), Bashundhara Kings (Bangladesh). El a fost și selecționerul Siriei, în 2010-2011 și 2021-2022.

Al Ittihad Aleppo are șase titluri naționale

Noua și vechea sa echipă, Al-Ittihad Aleppo, cunoscută și sub numele de Al-Ittihad Ahli, este unul dintre cele mai de succes cluburi din istoria fotbalului sirian, câștigând șase titluri de campion al Siriei și zece Cupe ale Siriei.

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Al-Ittihad este singurul membru fondator al Ligii Premier a Siriei care nu a retrogradat niciodată din prima divizie de la debutul său, în 1966. În Asia, cea mai bună performanță a clubului a fost înregistrată în 2010, când a devenit campioană a AFC (Liga Campionilor 2, echivalentul Ligii Europa).

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Sirienii sunt ca Dinamo

Clubul a fost fondat în 1949 și a primit licența în 1953. Își dispută meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Internațional din Alep încă de la inaugurarea acestuia în 2007. Acum însă, din cauza lucrărilor de reconstrucție a arenei, echipal joacă temporar pe Stadionul Al-Hamadaniah.

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Încă de la înființare, culoarea tradițională a echipamentului de acasă al clubului Al-Ittihad a fost roșul, cu diverse modele de-a lungul anilor. Prin urmare, clubul este supranumit de suporteri „Castelul Roșu”, ca referință la principalul punct de reper al orașului: Cetatea din Alep. Echipamentul de deplasare poate varia între unul complet alb și unul alb cu dungi roșii pe tricou.

În această vară, mai mulți antrenori români au semnat contracte noi în fotbalul arab. , din Emiratele Arabe Unite. Tot acolo activează și Daniel Isăilă, dar la Banyas. în același campionat activând și Cosmin Contra, la Al Arabi. Florin Motroc este noul antrenor de la Al-Seeb Club, campioana din Oman.