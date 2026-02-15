Încă un antrenor se revoltă după arbitrajele din SuperLiga: „Jocurile sunt făcute!”

ADVERTISEMENT

Din păcate, subiectul principal din finalul sezonului regulat al SuperLigii României nu este fotbalul, ci arbitrajul. Aproape fiecare meci din ultimele zile a avut faze controversate, iar Leo Grozavu acuză jocuri de culise menite să scoată echipele mici din zona de play-off.

Leo Grozavu acuză jocuri de culise după UTA – FC Botoșani 2-1

FC Botoșani a pierdut un meci foarte important în economia calificării în play-off, iar la finalul etapei ar putea fi scoasă dintre primele șase formații din clasament. Arădenii au învins pe teren propriu, iar golul decisiv a fost marcat în urma unui penalty contestat de antrenorul moldovenilor.

Mai mult decât atât, VAR a întors decizia lui George Găman de a oferi penalty lui FC Botoșani în prelungiri, lucru ce l-a enervat și mai tare pe Leo Grozavu. La flash-interviu, tehnicianul lui FC Botoșani a acuzat jocuri de culise prin intermediul arbitrajelor: „Arbitrajul românesc este căzut în derizoriu. Nu am explicații despre cum s-au luat deciziile, dar nu mai contează. Les jeux sont faits (n.r. – Jocurile sunt făcute). Sigur că avem problemele noastre și trebuie rezolvate, dar nu se știe când, din păcate pentru noi. Avem jucători care nu sunt aici, cu noi (n.r. – nu sunt cu gândul aici), pentru că au semnat cu alte echipe, dar trebuie să ne folosim de ei.

Am văzut ce se întâmplă și la restul etapelor. La VAR nu înțeleg ce s-a analizat acolo. Dacă ai dat acolo penalty, poți să dai și în careul advers. Lovește piciorul jucătorului în careu, chiar dacă era în cădere. Din păcate, am fost echipa care a pierdut”, a declarat Leo Grozavu, conform

Antrenorul lui FC Botoșani s-a plâns de condiții după o nouă înfrângere în campionat

FC Botoșani a fost echipa surpriză a turului de campionat și chiar se clasa pe podium la un moment dat. Cu toate acestea, forma echipei a scăzut odată cu anul 2026, iar Leo Grozavu dă vina pe condițiile de la club:

„Nu pot să spun că mi-a plăcut jocul. Nu am de ce să spun asta. Am fost echipa care a încercat mai mult, dar am făcut foarte multe greșeli. Terenul a fost alunecos și au apărut multe greșeli tehnice. Ne cunoaștem problemele. Am avut o toamnă mult mai bună pentru că am jucat pe terenuri bune. Când nu te antrenezi o săptămână întreagă pe un teren cu iarbă, este greu să joci. Vom încerca să scoatem maximum din următoarele trei etape și vedem unde ne vom situa. Toate meciurile sunt importante, nu doar cel cu U Cluj”, a mai declarat Leo Grozavu pentru sursa citată.

Ce controverse de arbitraj au dinamitat SuperLiga în ultimele zile

Mai multe faze discutabile de arbitraj au adus frustrare în interiorul echipelor din SuperLiga României în ultima vreme, însă una dintre erori este indiscutabilă. Centralul a fluierat înainte ca mingea să intre în poarta prahovenilor, deși în careu nu a existat nicio neregulă.

Altă fază controversată a avut loc în Cupa României, când după o fază în care roș-albaștrii au cerut henț la Luca Băsceanu. În Metaloglobus – Oțelul, , iar zona în care a avut loc contactul a fost neclară.