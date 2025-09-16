Încă un arbitru român în Champions League! Istvan Kovacs va conduce și el o partidă din prima etapă

UEFA a anunțat delegările pentru prima etapă a noului sezon de UEFA Champions League, iar doi „centrali” din România vor conduce partide din această rundă. Este vorba despre Istvan Kovacs, care a condus finala în stagiunea precedentă, și Marian Barbu, care va debuta cu această ocazie în grupa de Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs și debutantul Marian Barbu, delegați în prima etapă de Champions League

Istvan Kovacs revine în UEFA Champions League după ce în sezonul trecut , încheiată cu o victorie clară a francezilor, scor 5-0. Experimentatul arbitru a fost delegat la partida dintre Olympiacos și Pafos, care se va disputa miercuri, de la ora 19:45. „Centralul” s-ar putea întâlni pe gazon cu . Brigada lui Istvan Kovacs va fi una 100% românească: Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi se vor afla la cele două tușe, al patrulea oficial va fi chiar fratele său, Szabolcs Kovacs, iar din camera VAR „centralul” va fi asistat de Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Dacă Istvan Kovacs este deja un obișnuit al Champions League, Marian Barbu se va afla la debutul în faza grupei. Acesta a fost delegat de UEFA la partida Slavia Praga – Bodo/Glimt, care va avea loc tot miercuri, de la 19:45, în capitala Cehiei. Arbitrul brașovean va fi asistat la cele două tușe de Mircea Grigoriu și George Neacșu, al patrulea oficial va fi experimentatul Sebastian Colțescu, iar în camera VAR se vor afla croatul Ivan Bebek și Ovidiu Hațegan.

ADVERTISEMENT

Presa din Cehia a analizat delegarea debutantului Marian Barbu

Marian Barbu a condus până în acest moment opt partide în grupele unor competiții europene, patru în Europa League și patru în Conference League. Dintre acestea, una a fost pe tărâm ceh, cea dintre Viktoria Plzen și Manchester United din sezonul precedent, încheiată cu victoria englezilor, 2-1.

„Pe Eden în Praga, totul e pregătit pentru ziua de miercuri, când Slavia revine în Champions League. Meciul contra norvegienilor de la Bodo/Glimt va capta atenția întregului public fotbalistic. Arbitrul român Marian Barbu va avea și el o seară memorabilă, așteptând debutul în cea mai prestigioasă competiție inter-cluburi.

ADVERTISEMENT

Va fi un punct de cotitură în cariera sa și este posibil ca momentul să fie unul încântător, dar ar putea fi și dezamăgitor”, au notat cei de la . Meciul va fi unul extrem de important pentru ambele formații: Bodo/Glimt se află la debut în această fază a competiției, iar Slavia revine în Champions League după șase ani de absență.