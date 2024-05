Încă un atac armat șocant în SUA. Un om a murit, alți 4 au fost răniți

într-un cartier rezidenţial din San Antonio, Texas, conform relatărilor făcute de publicaţia locală Ksat și de ABC News.

Doi presupuşi suspecți, dar neidentificaţi până în acest moment, , conform declarațiilor făcute într-o conferinţă de presă de către şeriful comitatului Bexar, Javier Salazar.

Echipele de intervenție au anunţat iniţial că există cinci victime, două adulți și trei copii cu vârste de până la 10 ani, toți în stare critică din cauza rănilor de împuşcare. Cel mai mic dintre aceştia are 4 ani, conform informațiilor furnizate de autorităţi.

Într-un videoclip, surprins de o cameră de supraveghere, se poate observa cum atacatorii coboară dintr-un vehicul, se îndreaptă către o casă și încep să tragă. Sunetul rafalelor este puternic și deprimant.

Horrible.

The Bexar County Sheriff says these two individuals fired into a house filled with kids, striking 3 of them ages 4, 7 & 8 along with two adults in their 20s and 30s.

The 4 y/o girl died from her injuries, the ME confirmed.

If you know ANYTHING, call 210-335-6000.

— Mariah Medina (@MMedinanews)