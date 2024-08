Încă un autobuz a luat foc în Oradea. Este al doilea incident în doar două luni

Totul s-a petrecut pe drumul național 76, însă nimeni nu a fost rănit deși în autocar se aflau mulți pasageri. Fumul putea fi văzut de la sute de metri distanță, conform martorilor prezenți la fața locului. Potrivit presei locale, autobuzul OTL a fost cuprins de flăcări chiar la intrare în Băile Felix.

Încă un autobuz a luat foc în Oradea, al doilea caz în două luni

”Pompierii militari ai Detașamentului 1 Oradea si Gărzii 1 Mai au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un autobuz aflat în mers pe DN76, pe ruta Felix – Hidișel. Șoferul și doi pasageri aflați în autobuz s-au autoevacuat”, a transmis sergentul Alina Butaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bihor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al OTL, Carmel Tocuț, traficul a fost blocat zeci de minute din cauza incendiului. ”Incendiul s-a produs la compartimentul motor, fiind afectată zona din spate a autobuzului cu nr. lateral 41, care circula pe linia 515.

În autobuz erau în acel moment 2 călători, care au fost evacuați în siguranță. În acest moment incendiul este stins”, a transmis reprezentantul companiei de transport în comun din Oradea.

Acest caz nu este singular, potrivit . Astfel, în urmă cu două luni un alt autobuz era cuprins de flăcări, chiar pe o stradă din Oradea. În acel moment, reprezentanții companiei de transport promiteau că vor face verificări amănunțite la toate autobuzele pentru ca această situație să nu se mai repete.

Autobuzele din Oradea iau foc din senin, pasagerii sunt speriați

fabricate în 2009. Incidentul din iunie, înregistrat pe strada Seleșului din Oradea, i-a nemulțumit pe cetățeni, care au anunțat că nu se mai simt siguri să folosească mijloacele de transport în comun. Incendiile ar fi fost cauzate și de o suprasolicitare a sistemului de aer condiționat din autobuze, pe fondul caniculei.

”Am deschis ușile, am evacuat călătorii și am luat contactul general, apoi am luat stingătorul. A fost fum mare. Fumul a ieșit de la trapă, de sus. Pasagerii și eu eram speriați”, declara șoferul autobuzului, Mihai Piscoi. La fața locului au fost atunci mobilizați pompierii din cadrul Detașamentului 1 Oradea, care au stins incendiul.

”În momentul în care șoferul a sesizat incendiul, acesta a oprit autovehiculul, iar cele două persoane aflate în interior s-au autoevacuat imediat”, au explicat reprezentații ISU Bihor. Din fericire nici în acest caz nu au existat victime, pentru că oamenii au reușit să evacueze autobuzul la timp, când au observat că ceva este în neregulă.

, majoritatea ucraineni, lua foc pe podul peste Dunăre de la Brăila. Din fericire șoferul și pasagerii s-au autoevacuat la timp. Conform ISU Brăila, la fața locului au intervenit o autospecială cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD de la ISU Brăila şi o ASAS de la ISU Tulcea.