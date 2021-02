Încă un avertisment pentru Dennis Man după transferul la Parma: ”Nimeni nu are răbdare”

Fostul atacant Florin Bratu l-a avertizat pe Dennis Man că dacă nu va reuși să se impună rapid la Parma este foarte probabil să nu mai primească șanse în Serie A.

Man a fost protagonistul celui mai important transfer al unui jucător din campionatul intern, dar el a prins minute puține după mutarea în Serie A, în ciuda faptului că italienii au plătit o sumă importantă pentru aducerea sa.

Situația lui este tot mai îngrijorătoare ținând cont că se apropie meciurile echipei naționale, dar antrenorul Parmei, Roberto D’Aversa, nu pare decis să-i acorde mai multe minute jucătorului adus de la FCSB.

Dennis Man, avertizat de un fost internațional după transferul la Parma

”Nu e ușor pentru Man și Mihăilă la Parma. Pentru că, meci de meci, joci cu presiunea asta, a retrogradării. Și aici se schimbă cu totul datele problemei. Te gândești la suma de transfer, presa vorbește foarte mult, se pune presiune, ești foarte analizat și nimeni nu are răbdare”, este avertismentul lui Florin Bratu pentru jucătorul Parmei, Dennis Man.

”Și eu am jucat în străinătate. Nimeni nu are răbdare. Când ți se spune că au răbdare, nu este așa. Toată lumea așteaptă să te impui. Cei de acolo sigur nu au răbdare”, a mai spus fostul internațional la emisiunea Liga Digi Sport.

Bratu a explicat ce așteaptă toată lumea de la Man

”Mie, când am fost în Franța, mi-au spus ‘Păi, am dat câteva milioane pe tine, Florin! Dar, vezi că avem și Academia aici. Sunt copii care așteaptă la rând. Tu trebuie să faci diferența, nimeni nu are răbdare cu tine. Nu e nicio problemă, dacă nu joci, te dăm împrumut. M-au ținut în joc de gleznă o perioadă foarte mare’”, a povestit Bratu.

”Dacă e, după ei vor ca jucătorul nou-venit să fi dat gol deja de ieri. Ei vor ca Man să intre de la început, să dea două-trei goluri, să fie un lider. Și Mihăilă, la fel. Cu toate că Mihăilă a fost unul dintre cei mai buni în meciul cu Udinese. Mi-a plăcut foarte mult”, a încheiat Florin Bratu.

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a analizat evoluțiile internaționalului român în Italia și a concluzionat că acesta se va impune în primul 11 al grupării gialloblu.

Între timp, Dennis Man a fost desemnat de AFAN cel mai bun fotbalist din Liga 1 în sezonul trecut. Fostul jucător de la FCSB a mai primit titlul și pentru cel mai bun jucător U21 și a fost inclus în echipa ideală.

