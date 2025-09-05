Sport

Încă un brazilian a semnat în SuperLiga! Este al 15-lea transfer din acest sezon al echipei. Exclusiv

Transfer de ultimă oră în SuperLiga. Un jucător brazilian a decis să vină în România. Detalii de ultimă oră despre sud-american.
Bogdan Ciutacu
05.09.2025 | 13:58
Inca un brazilian a semnat in SuperLiga Este al 15lea transfer din acest sezon al echipei Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Brazilianul Conrado a semnat cu Oțelul Galați

Otelul Galați a bifat cel de-al 15-lea transfer din acest sezon. Este vorba despre un fundaș stânga brazilian. FANATIK are toate detaliile despre această mutare.

ADVERTISEMENT

Oțelul a transferat un jucător brazilian

Oțelul a semnat cu un nou fundaș stânga, după ce Kazu s-a accidentat și va lipsi aproximativ trei săptămâni. Astfel, Conrado este noul jucător al moldovenilor.

Brazilianul vine liber de contract și a evoluat ultima oară la Atletico Clube Goianiense, în liga a doua din Brazilia. Pentru Conrado e a doua experiență în Europa. În ultimele sezoane a jucat în Polonia la Lechia Gdansk.

ADVERTISEMENT

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a fost considerat unul dintre cei mai buni fundași stânga brazilieni și a mai trecut pe la academia lui Gremio, Oeste sau Figueirense.

Oțelul a încheiat campania de achiziții

Cu acest transfer, Oțelul a finalizat perioada de mercato. Conrado Buchanelli Holz este evaluat la 400.000 de euro pe Transfermarkt și mai are avantajul că are și cetățenie italiană și nu este un jucător extracomunitar.

ADVERTISEMENT
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut...
Digi24.ro
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat

Jucătorul a semnat deja contractul valabil pe două sezoane și urmează să se alăture lotului lui Laszlo Balint. Ținând cont de problemele de lot, Conrado ar putea să debuteze la Oțelul chiar la meciul cu FC Botoșani, pe 13 septembrie.

ADVERTISEMENT
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digisport.ro
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri

Moldovenii au la dispoziție aproximativ o săptămână pentru a-l integra în echipă. În acest moment, Oțelul e peste FCSB și CFR Cluj în clasament. Galațiul are 10 puncte după 8 etape și se află pe locul al zecelea în SuperLiga.

Nu e singurul transfer pe filieră sud-americană în SuperLiga

În SuperLiga a mai ajuns de curând un jucător de origine sud-americană. Unirea Slobozia a transferat un atacant peruan. În vârstă de 27 de ani, Espinosa Torres Renato a decis să semneze cu ialomițenii. Mutarea exotică e cu atât mai surprinzătoare cu cât jucătorul se află la prima experiență în Europa.

ADVERTISEMENT
  • 400.000 de euro e cota lui Conrado
  • 15 transferuri a realizat Oțelul în această perioadă de mercato
  • Garutti, Caio, Bolgado sau Gustavo Marins sunt alți brazilieni care evoluează în SuperLiga
Fostul mare fotbalist care și-a irosit averea de 24 de milioane de euro....
Fanatik
Fostul mare fotbalist care și-a irosit averea de 24 de milioane de euro. Din celebru milionar a ajuns sărac, un viciu pe care îl au mulți români l-a distrus
Imagini șocante din Ucraina! Vladislav Blănuță, amenințat cu moartea de ultrași după postările...
Fanatik
Imagini șocante din Ucraina! Vladislav Blănuță, amenințat cu moartea de ultrași după postările pro-ruse: „Diavolul nu va locui în Kiev!”. Video
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Fostul jucător de la FCSB a rămas...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Fostul jucător de la FCSB a rămas fără echipă!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
CUTREMUR la națională! Lucescu, acuzat că a convocat un jucător doar pentru a...
iamsport.ro
CUTREMUR la națională! Lucescu, acuzat că a convocat un jucător doar pentru a ajuta la vânzarea sa: 'Cel mai slab!'. Legătura dintre impresarul fotbalistului și familia selecționerului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!