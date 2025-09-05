Încă un brazilian a semnat în SuperLiga! Este al 15-lea transfer din acest sezon al echipei. Exclusiv

Otelul Galați a bifat cel de-al 15-lea transfer din acest sezon. Este vorba despre un fundaș stânga brazilian. .

Oțelul a transferat un jucător brazilian

, după ce Kazu s-a accidentat și va lipsi aproximativ trei săptămâni. Astfel, Conrado este noul jucător al moldovenilor.

Brazilianul vine liber de contract și a evoluat ultima oară la Atletico Clube Goianiense, în liga a doua din Brazilia. Pentru Conrado e a doua experiență în Europa. În ultimele sezoane a jucat în Polonia la Lechia Gdansk.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a fost considerat unul dintre cei mai buni fundași stânga brazilieni și a mai trecut pe la academia lui Gremio, Oeste sau Figueirense.

Oțelul a încheiat campania de achiziții

Cu acest transfer, Oțelul a finalizat perioada de mercato. Conrado Buchanelli Holz este evaluat la 400.000 de euro pe Transfermarkt și mai are avantajul că are și cetățenie italiană și nu este un jucător extracomunitar.

Jucătorul a semnat deja contractul valabil pe două sezoane și urmează să se alăture lotului lui Laszlo Balint. Ținând cont de problemele de lot, Conrado ar putea să debuteze la Oțelul chiar la meciul cu FC Botoșani, pe 13 septembrie.

Moldovenii au la dispoziție aproximativ o săptămână pentru a-l integra în echipă. În acest moment, Oțelul e peste FCSB și CFR Cluj în clasament. Galațiul are 10 puncte după 8 etape și se află pe locul al zecelea în SuperLiga.

Nu e singurul transfer pe filieră sud-americană în SuperLiga

În SuperLiga a mai ajuns de curând un jucător de origine sud-americană. Unirea Slobozia a transferat un atacant peruan. În vârstă de 27 de ani, Espinosa Torres Renato a decis să semneze cu ialomițenii. Mutarea exotică e cu atât mai surprinzătoare cu cât jucătorul se află la prima experiență în Europa.

