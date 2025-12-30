Încă un capitol care confirmă prăbușirea lui Louis Munteanu. Fotbalistul CFR-ului e lider într-un clasament care nu-i face cinste

ADVERTISEMENT

După ce a fost golgheterul campionatului trecut, Louis Munteanu a avut parte de o primă parte a sezonului, mult sub posibilitățile lui. Fotbalistul de 23 de ani a marcat doar două goluri în 17 meciuri jucate de ardeleni în toate competițiile.

Louis Munteanu este ratangiul sezonului

este însă lider la capitolul ratări. Louis e jucătorul cu cele mai multe ocazii irosite în prima parte a sezonului 2025-2026.

Louis Munteanu are în cont nouă posibilități de gol irosite, mai mult decât orice alt fotbalist din Superligă. În clasamentul ratărilor, el este urmat de David Miculescu (FCSB), Claudiu Petrila (Rapid) și Aurelian Chițu (Hermannstadt), fiecare cu opt nereușite în cont.

Câte șapte ratări au Gjorgjievski (Hermannstadt), Bîrligea (FCSB), Paulinho (Oțelul), Baiaram (U Craiova), Stoian (FCSB) și Ișfan (Farul). Cei doi fotbaliști care împart primul loc în clasamentul golgheterilor, Dobre (Rapid) și Lukic (U Cluj) – ambii cu 11 goluri, au câte cinci ratări în cont, conform cifrelor de pe superliga.ro.

Daniel Pancu crede într-o schimbare în 2026

Louis Munteanu, fotbalistul cu cele mai multe ratări în acest sezon, continuă să producă rumoare în ceea ce privește viitorul său. După ce s-a fotografiat într-un tricou al celor de la FCSB, Munteanu a fost criticat dur de patronul CFR-ului, Ioan Varga.

Antrenorul clujenilor, Daniel Pancu, crede că Louis Munteanu va fi însă altul în 2026.„El are interesul să joace foarte bine, echipa națională are două baraje pentru calificarea la Campionatul Mondial, asta e o motivație suplimentară și ar trebui să conteze acest aspect. Începem pregătirea pe 3 ianuarie și va fi și el, e jucătorul CFR-ului”, a spus Daniel Pancu, lăsând impresia că Munteanu va fi om de bază pentru CFR în partea a doua a sezonului.

Louis Munteanu, criticat dur de Ilie Dumitrescu

„În momentul în care te îmbraci cu acest tricou trebuie să îți pui 7.000 de întrebări. A fost o competiție. A fost o rivalitate de 10 ani în care CFR Cluj a ieșit mai bine ca număr de titluri.

Eu cred că încă nu s-a maturizat și face tot felul de declarații, a avut niște ieșiri și comportamentul lui nu a fost unul foarte bun. Ne aducem aminte că a refuzat să se antreneze.

Din punctul meu de vedere, Louis Munteanu nu este încă un jucător matur. Cred foarte mult în talentul lui, are un potențial extraordinar. A suferit și o traumă din punctul meu de vedere. Trauma a fost foarte mare. După turneul final, unde a ieșit cel mai bun marcator și a avut evoluții bune la turneul final sub 21, clubul a avut 9-10 milioane de euro ofertă.

De la salariul pe care-l avea acum, trecea la altul, la alt nivel și intra într-o altă competiție. Asta a fost o traumă”, a spus fostul mare internațional.