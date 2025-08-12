Încă un caz înfiorător de violență domestică: o femeie din Bacău a fost lovită cu parul de propriul soț. Ce l-a enervat atât de tare pe bărbat

Violența domestică pare de neoprit în România, astfel că a fost înregistrat un alt caz. De data aceasta, o femeie din județul Bacău a fost bătută cu un par, chiar de soțul ei. Motivul este unul banal, iar agresorul a ajuns pe mâna polițiștilor.

Femeie bătută cu parul de soț

fără milă de soțul ei în vârstă de 52 de ani. Scenele violente au avut loc în comuna Sascut, județul Bacău. Întâmplarea face că pe ulița pe care se aflau cei doi trecea un vecin, care a filmat totul.

Astfel, victima a fost atacată de bărbatul orbit de furie. Motivul pentru care a început scandalul? Femeia a scăpat pe jos un borcan. Fără să stea pe gânduri, soțul a luat un par și a continuat să o lovească, deși aceasta urla de durere.

Imaginile au apărut în spațiul public, astfel că polițiștii s-au autosesizat. Oamenii legii l-au reținut pe agresor pentru violență în familie, iar un judecător a decis arestarea acestuia

În același timp, victima nu a dorit să depună o plângere împotriva soțului de 52 de ani. De asemenea, ea nu a mai făcut nici alte plângeri în trecut și nu a solicitat niciodată un ordin de restricție împotriva lui, conform .

Sechestrată, bătută și amenințată de iubit

O tânără de 28 de ani, din Brașov, . Incidentul a avut loc în urmă cu mai bine de o săptămână. Atunci, fata a reușit să pună mâna pe telefon și să sune la 112.

Ajunși la locul indicat de victimă, polițiștii au constatat că femeia a fost oprită de partenerul său, un bărbat de 30 de ani din Râșnov, să părăsească locuința în care se aflau. Ulterior, bărbatul a încercat să o agreseze sexual, aplicând constrângeri fizice.

Deși în urma cercetărilor s-a constatat că viața victimei se afla în pericol iminent, aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecție care ar fi putut să o protejeze de un eventual noi atac al partenerului său. În ciuda faptului că femeia nu a depus plângere, oamenii legii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pe numele bărbatului agresiv.