Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în instanţă. Exclusiv

Problemele financiare pentru un club de tradiţie din SuperLiga. Tribunalul a respins concordatul preventiv şi următorul pas este intrarea în insolvenţă. Situaţie dificilă cu o etapă înainte de finalul sezonului.
Marian Popovici
14.05.2026 | 18:00
Încă o echipă din SuperLiga este aproape de intrarea în insolvenţă. Petrolul Ploieşti s-a adresat anul trecut Tribunalului Prahova, cu cerere pentru concordat preventiv, care a fost acceptată. Această procedură este ultimul pas înainte de intrarea în insolvenţă din cauza datoriilor mari pe care le are clubul.

Petrolul Ploieşti, aproape de intrarea în insolvenţă! Datorii uriaşe pentru echipa din SuperLiga

Din informaţiile FANATIK, Tribunalul Prahova a dispus pe data de 14 mai 2026 închiderea procedurii de concordat preventiv, din cauza datoriilor foarte mari şi a faptului că nu au reuşit să îi convingă pe judecători cu planul de redresare şi cu plăţile. Clubul are şapte zile la dispoziţie să atace decizia cu apel. Chiar dacă şi alte cluburi au apelat la acest artificiu, foarte rar se întâmplă ca societăţile să „fenteze” insolvenţa cu această procedură.

Astfel, este de aşteptat ca următorul pas în ceea ce priveşte Petrolul Ploieşti să fie insolvenţa, dar echipa riscă chiar să dispară în perioada următoare din cauza datoriilor foarte mari. La finalul anului precedent, Vivi Răchită a tras un puternic semnal de alarmă în ceea ce priveşte situaţia de la Petrolul Ploieşti, echipă care ar avea datorii de 9 milioane de euro:

„Fac o mică paranteză. Vreau să le spun acelor domni care conduc Petrolul, Asociația Sportivă Petrolul 52 care este un ONG, că marca nu au cum să o vândă, deoarece aparține Primăriei Ploiești. Am luat-o eu personal cu domnul primar de la FSLI Petrom. Ne-am rugat de domnul Luca și domnul Bercea și le mulțumesc că ne-au dat marca, pentru că ăștia ne vindeau și marca.

Îmi cer scuze că am spus că sunt 8 milioane datorie, sunt 9. Doar la ANAF sunt 19 milioane de lei, aproape 4 milioane de euro. N-au spus, deși ar fi trebuit să o facă, dar au modificat concordatul preventiv. Ei tot spuneau că nu pot să se transforme în SA. Ei în concordatul ăsta preventiv spun că trebuie să transforme ONG-ul în SA.

Din luna mai până în noiembrie, aproximativ 3 milioane în plus la datorii față de concordatul preventiv. Nu sunt datorii făcute în ultimele luni, dar sunt datorii ale unor firme care nu au fost trecute în prima fază în tabelul de datorii către terți”, a declarat Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Decizia tribunalului în cazul Petrolul
Petrolul luptă de la distanţă cu Farul pentru ultimul loc care asigură salvarea în SuperLiga!

Petrolul Ploieşti se luptă la baionetă să scape de ultimul loc de baraj, înaintea ultimei etape din play-out. „Lupii” sunt la egalitate cu Farul Constanţa, prima echipă aflată peste linie, ambele având 25 de puncte. În ultima etapă, Petrolul joacă împotriva Oţelului, în timp ce „marinarii” vor întâlni Metaloglobus.

Rămâne de văzut şi care este situaţia în ceea ce priveşte licenţierea. Cu o etapă înainte să ştim echipele retrogradate şi cele care joacă la baraj nu s-a clarificat situaţia formaţiilor care au primit sau nu licenţă pentru stagiunea viitoare. În această situaţie de incertitudine se află şi Petrolul Ploieşti, nefiind încă un anunţ oficial în această privinţă din partea FRF.

Mai multe cluburi sunt cu probleme financiare în SuperLiga. Unirea Slobozia riscă să nu primească licenţa pentru sezonul viitor, în timp ce Hermannstadt, Oţelul Galaţi şi UTA Arad se confruntă cu dificultăţi financiare. Hermannstadt se află în continuare în insolvenţă, iar UTA Arad, la fel ca Petrolul, în concordat preventiv.

  • 9.300.000 de euro erau datoriile echipei la începutul anului 2026
  • 13 este locul pe care e Petrolul în SuperLiga
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
