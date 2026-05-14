Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în instanţă. Exclusiv

Încă o echipă din SuperLiga este aproape de intrarea în insolvenţă. Petrolul Ploieşti s-a adresat anul trecut Tribunalului Prahova, , care a fost acceptată. Această procedură este ultimul pas înainte de intrarea în insolvenţă din cauza datoriilor mari pe care le are clubul.

Petrolul Ploieşti, aproape de intrarea în insolvenţă! Datorii uriaşe pentru echipa din SuperLiga

Din informaţiile FANATIK, Tribunalul Prahova a dispus pe data de 14 mai 2026 închiderea procedurii de concordat preventiv, din cauza datoriilor foarte mari şi a faptului că nu au reuşit să îi convingă pe judecători cu planul de redresare şi cu plăţile. Clubul are şapte zile la dispoziţie să atace decizia cu apel. Chiar dacă şi alte cluburi au apelat la acest artificiu, foarte rar se întâmplă ca societăţile să „fenteze” insolvenţa cu această procedură.

Astfel, este de aşteptat ca următorul pas în ceea ce priveşte Petrolul Ploieşti să fie insolvenţa, dar echipa riscă chiar să dispară în perioada următoare din cauza datoriilor foarte mari. La finalul anului precedent, Vivi Răchită a tras un puternic semnal de alarmă în ceea ce priveşte situaţia de la Petrolul Ploieşti, echipă care ar avea datorii de 9 milioane de euro:

„Fac o mică paranteză. Vreau să le spun acelor domni care conduc Petrolul, Asociația Sportivă Petrolul 52 care este un ONG, că marca nu au cum să o vândă, deoarece aparține Primăriei Ploiești. Am luat-o eu personal cu domnul primar de la FSLI Petrom. Ne-am rugat de domnul Luca și domnul Bercea și le mulțumesc că ne-au dat marca, pentru că ăștia ne vindeau și marca.

Îmi cer scuze că am spus că sunt 8 milioane datorie, sunt 9. Doar la ANAF sunt 19 milioane de lei, aproape 4 milioane de euro. N-au spus, deși ar fi trebuit să o facă, dar au modificat concordatul preventiv. Ei tot spuneau că nu pot să se transforme în SA. Ei în concordatul ăsta preventiv spun că trebuie să transforme ONG-ul în SA.

Din luna mai până în noiembrie, aproximativ 3 milioane în plus la datorii față de concordatul preventiv. Nu sunt datorii făcute în ultimele luni, dar sunt datorii ale unor firme care nu au fost trecute în prima fază în tabelul de datorii către terți”, la FANATIK SUPERLIGA.

Petrolul luptă de la distanţă cu Farul pentru ultimul loc care asigură salvarea în SuperLiga!

Petrolul Ploieşti se luptă la baionetă să scape de ultimul loc de baraj, înaintea ultimei etape din play-out. „Lupii” sunt la egalitate cu Farul Constanţa, prima echipă aflată peste linie, ambele având 25 de puncte. În ultima etapă, Petrolul joacă împotriva Oţelului, în timp ce „marinarii” vor întâlni Metaloglobus.

Rămâne de văzut şi care este situaţia în ceea ce priveşte licenţierea. Cu o etapă înainte să ştim echipele retrogradate şi cele care joacă la baraj nu s-a clarificat situaţia formaţiilor care au primit sau nu licenţă pentru stagiunea viitoare. În această situaţie de incertitudine se află şi Petrolul Ploieşti, nefiind încă un anunţ oficial în această privinţă din partea FRF.

Mai multe cluburi sunt cu probleme financiare în SuperLiga. Unirea Slobozia riscă să nu primească licenţa pentru sezonul viitor, în timp ce Hermannstadt, Oţelul Galaţi şi UTA Arad se confruntă cu dificultăţi financiare. Hermannstadt se află în continuare în insolvenţă, iar UTA Arad, la fel ca Petrolul, în concordat preventiv.