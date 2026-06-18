Sport

Încă un club din România a cerut intrarea în insolvență! Probleme mari din cauza datoriilor

După ce a retrogradat din SuperLiga, o echipă din România a dat de dezastru. Clubul a cerut oficial intrarea în insolvență din cauza datoriilor.
Iulian Stoica
18.06.2026 | 09:51
Inca un club din Romania a cerut intrarea in insolventa Probleme mari din cauza datoriilor
SPECIAL FANATIK
După retrogradare, dezastrul! Clubul și-a cerut intrarea în insolvență. Foto: Colaj Fanatik
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În ultimii ani, echipele care au retrogradat au întâmpinat mari probleme în eșalonul secund. Motivul? Banii din drepturile de televizare sunt mult mai puțini în Liga 2, iar datoriile riscă să ducă chiar la desființare. Exemplele cele mai pertinente sunt cele ale Gloriei Buzău și FCU Craiova, cele două formații nemaiexistând în prezent. Într-o situație similară se află și un club ce a evoluat în SuperLiga în sezonul recent încheiat.

Unirea Slobozia și-a cerut intrarea în insolvență

Unirea Slobozia a evoluat preț de două sezoane pe prima scenă a fotbalului românesc. Clubul din Ialomița a terminat pe locul 15 în stagiunea recent încheiată, astfel că a retrogradat direct în Liga 2, alături de Metaloglobus. În ciuda eforturilor făcute de oficiali în ultimele luni, formația pare să intre într-un colaps.

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Jucătorii au înregistrat întârzieri salariale în ultimele luni petrecute în SuperLiga, iar, cel mai probabil, majoritatea își vor încheia contractele cu formația ialomițeană. Cum datoriile s-au adunat pe zi ce trece, inevitabilul s-a produs, anume: Unirea Slobozia a cerut oficial intrarea în insolvență.

Asociația Fotbal Club Unirea 04 Slobozia a înaintat miercuri, 17 iunie, cererea de a intra în insolvență. Acest demers a fost făcut la Tribunalul Ialomița. Rămâne de văzut care va fi destinul formației, în condițiile în care, așa cum am amintit mai sus, majoritatea echipelor care au întâmpinat probleme financiare după retrogradare s-au desființat.

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Unirea Slobozia a cerut intrarea în insolvență. Foto: Captură portal.just.ro.

Ce a declarat Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, salariile restante s-au adunat și din cauza faptului că modernizarea stadionului din Slobozia a înregistrat întârzieri din partea constructorilor. Președintele clubului, Ilie Lemnaru, declara la sfârșitul lunii mai că se încearcă redresarea financiară, în condițiile în care remunerațiile lunare tot nu erau plătite. FANATIK a prezentat cum un fotbalist a semnat deja cu alt club din SuperLiga.

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„Clubul încearcă redresarea din punct de vedere financiar, achitarea parțială sau integrală a datoriilor preocupându-ne la acest moment. Este o situație delicată pe care sperăm să o rezolvăm!”, a spus Ilie Lemnaru, la sfârșitul lunii mai, conform Independent Online.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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