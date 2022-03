Încă un contract beton pentru Lionel Messi! Cum va câştiga 20.000.000 de dolari la Mondialul din Qatar

Argentina este deja calificată la Campionatul Mondial din Qatar, iar Lionel Messi este marele câştigător, după ce a semnat un contract de publicitate pentru 20.000.000 de dolari. Fotbalistul de 34 de ani va fi imaginea unei platforme prin care fanii folosesc criptomonede pentru a lua decizii la clubul favorit.

Platforma “Socios” a anunţat că a ajuns la un acord cu Lionel Messi, care va deveni ambasador al programului şi va promova acţiunile companiei înaintea Campionatului Mondial din Qatar. Acordul a fost semnat pentru următorii trei ani, iar starul lui PSG va încasa 20.000.000 de dolari.

Aunţul a fost făcut cu doar câteva ore înainte de meciul Ecuador – Argentina, din preliminariile CM 2022, unde Lionel Messi se va regăsi printre titulari. Fotbalistul de 34 de ani a oferit şi o primă reacţie după semnarea contractului.

“Este o mândrie pentru mine, iar obiectivul este să creăm un viitor cu o interacţiune mai bună pentru fanii din întreaga lume. Socios vrea să îmbunătăţească experienţa suporterilor şi să poată deveni mai mult decât simpli fani. Ei merită o recunoaştere şi o implicare mai mare la echipele lor”, a spus Lionel Messi.

Ce este platforma “Socios”, noul sponsor al lui Lionel Messi

şi a devenit un adevărat trend în rândul suporterilor. Peste 2.000.000 de persoane au descărcat aplicaţia, prin care, cu ajutorul criptomonedelor, pot să ia decizii la clubul preferat. Un exemplu a fost amicalul Barcelona – Juventus 3-0, din vara anului trecut, când suporterii celor două echipe au putut să voteze ce mesaj să fie inscripţionat pe trofeul acordat câştigătoarei.

Orice suporter îşi poate cumpăra “tokens”, jetoane digitale, prin care poate vota, iar banii sunt împărţiţi 50%-50%. Jumătate din sumă ajunge la aplicaţie, iar cealaltă jumătate merge la cluburi.

Până în prezent, AC Milan, Arsenal, AS Roma, Atletico Madrid, Barcelona, Galatasaray, Juventus, Manchester City sau PSG sunt marile cluburi care au încheiat contracte cu “Socios”, iar în viitor vor mai apărea şi alte nume grele.

Lionel Messi, contracte de milioane de-a lungul timpului

Cu ajutorul performanţelor de pe teren, Lionel Messi a reuşit să facă o avere cu ajutorul contractelor de sponsorizare. Anual, starul lui PSG câştigă în jur de 33.000.000 de dolari din publicitate, iar specialişti susţin că a ajuns deja la venituri care a depăşit bariera miliardului. Conform Forbes, fotbalistul ar avea o avere estimată la 1.200.000.000 de dolari, iar banii continuă să curgă.

Cel mai bun contract este cel cu Adidas, început în 2006, şi care a fost prelungit, în 2017, pe viaţă. Nemţii îi plătesc 25.000.000 de dolari pe an lui Lionel Messi, care mai are înţelegeri cu Gatorade, Pepsi, Budweiser, Ooredoo, Lays, Hard Rock Cafe, Konami sau Jacob and Co.

La PSG, Lionel Messi câştigă 40.500.000 de euro pe an, după ce a semnat, în vara anului trecut, un contract valabil până la finalul sezonului 2022-2023. Chiar şi aşa, Leo este pe locul 2 în topul salariilor, unde .

În ultimele săptămâni s-a vehiculat varianta ca argentinianul să plece de pe “Parc des Princes” în această vară, însă va avea de câştigat, din punct de vedere financiar, dacă rămâne în Paris. În contractul cu PSG există o clauză de fidelitate, de 15.000.000 de euro, dacă va juca şi în stagiunea viitoare.