Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee

În urmă cu puțin timp încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El, pe numele său Matteo Arnaldi, face parte din top 100, în timp ce partenera de viață, Mia Savio, nu lipsește de la turnee. Au apărut și primele imagini de la cererea în căsătorie.

Cine e cuplul din tenisul mondial care a spus „Da”

, Matteo Arnaldi, în vârstă de 24 de ani, este în culmea fericirii. Tânărul formează de ani buni un cuplu solid alături de iubita sa, Mia Savio. Cei doi sunt împreună încă din anul 2022.

De curând, frumoasa blondină a spus marele „Da”, după ce a fost cerută în căsătorie. Cererea a avut loc pe o plajă cu stânci, unde jucătoarea amatoare de tenis din Australia a purtat o rochie lungă de culoare galbenă.

În imaginile postate în mediul virtual sportivul este extrem de încântat de faptul că partenera de viață dorește să facă pasul cel mare. Urmăritorii din social media nu au trecut cu vederea acest moment și au transmis urări și felicitări.

„Tu și cu mine pentru totdeauna”, a scris Matteo Arnaldi, după ce a cerut-o de soție pe Mia Savio, în dreptul unor poze de pe Instagram. Prin intermediul acestora s-a observat și inelul primit de jucătoarea de tenis.

„Felicitări, mă bucur atât de mult pentru voi”, „Frumoși”, „Sunt amețită de veste” sau „Vă iubesc”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate de internauții din lumea întreagă, pe social media.

Matteo Arnaldi și Mia Savio, o relație concentrată pe tenis

Matteo Arnaldi și Mia Savio trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ceva vreme. Inițial, au fost extrem de discreți, dar în cele din urmă au dezvăluit că formează un cuplu. Sunt uniți de aceeași pasiune, și anume tenisul.

În perioadele în care jucătorul de tenis italian este nevoit să călătorească, iubita îi este alături. Blondina îl însoțește la diferite turnee care au loc în întreaga lume, printre care se numără US Open sau French Open.

Un moment emoționant în care s-au afișat împreună este după ce sportivul l-a învins pe campionul Madrid Open în runda a treia. Oamenii au putut observa că tânărul este întâmpinat cu o îmbrățișare de către Mia Savio.

Într-un interviu, partenera lui Matteo Arnaldi a dezvăluit că s-au cunoscut atunci când tenismenul era student la Perugia. În altă ordine de idei, jucătoarea amatoare de tenis are rădăcini în , însă tatăl său este italian.

Matteo Arnaldi, dezvăluiri despre relația cu Mia Savio

Matteo Arnaldi reprezintă un nume important în lumea tenisului. La 24 de ani numărul 73 ATP are numai aprecieri pentru țara de origine a partenerei sale de viață, Mia Savio, care a venit pe lume în Australia.

.Jucătorul de tenis a vorbit despre legătura amoroasă cu frumoasa blondină la Australian Open. La acea vreme a subliniat faptul că se simte întotdeauna ca acasă atunci când călătorește alături de iubita sa în țara natală a acesteia.

„Îmi place foarte mult Australia. Prietena mea este din Australia. Am petrecut presezonul aici, la Melbourne. Și simt că o parte din mine este australiană. Așa că mă simt foarte bine să joc aici.

Mă simt ca acasă, într-un fel, pentru că ea este din Melbourne, avem apartamentul acolo, putem să stăm acasă și este foarte plăcut. Este foarte important pentru mine să încep sezonul aici.

Mi-aș dori să am rezultate bune aici, cu siguranță, din toate aceste motive”, spunea Matteo Arnaldi, după primul tur de la Australian Open, în anul 2024, relatează .

Matteo Arnaldi, mesaj emoționant după moartea lui Robert, tatăl iubitei sale

Matteo Arnaldi a transmis un mesaj emoționant după victoria din Cupa Davis. După ce a câștigat meciul la simplu din cadrul finalei cu Australia, italianul a dorit să-i aducă un omagiu lui Robert, regretatul tată al iubitei sale.

„Ai fost ca un al doilea tată pentru mine, departe de casă, și nu pot fi mai recunoscător pentru felul în care m-ai acceptat în familie și în viața fiicei tale. Îți sunt recunoscător pentru timpul petrecut împreună.

Recunoscător pentru toate amintirile pe care le-am creat. Sunt destul de sigur că, cu ajutorul tău din cer, mi-ai dat puterea să câștig cel mai important titlu din viața mea.

Mulțumesc pentru amintiri și pentru momentele minunate, vei rămâne în inimile noastre pentru totdeauna”, a spus Matteo Arnaldi, în 2023, conform . Italia a câștigat Cupa Davis după 47 de ani de așteptare.

Cine este Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi s-a născut pe data de 22 februarie 2001, în Italia. Jucătorul profesionist de tenis a debutat în tabloul principal ATP la Roma în 2022, după ce a primit un wildcard pentru tabloul principal de simplu și dublu.

A primit aceste wildcarduri câștigând turneele de precalificare pentru wildcarduri atât la simplu, cât și la dublu. În anul respectiv sportivul a câștigat primul său titlu Challenger la Internazionali di Tennis d’Abruzzo. L-a învins pe Francesco Maestrelli.

De-a lungul carierei sale a urcat pe locul 30 mondial la simplu în clasamentul ATP, record atins la 12 august 2024. Ulterior, a bifat un record la dublu când a atins locul 286, în data de 8 august 2022. În prezent, este numărul 7 în Italia.

Reprezentând țara natală, Matteo Arnaldi a făcut parte din echipa italiană victorioasă la Cupa Davis din 2023. Mai mult decât atât, a câștigat medalia de aur la Jocurile Mediteraneene din 2022, la dublu masculin.