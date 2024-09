Încă o poveste de dragoste născută la emisiunea Insula Iubirii a ajuns la final. Despre ce pereche e vorba?

Încă un cuplu s-a destrămat după Insula Iubirii: “Nu mai suntem împreună”

Încă un cuplu format la Insula Iubirii a ajuns la final. De data asta e vorba de Dani și Mădălina, care și-au spus adio la doar câteva luni după ce s-au întors din Thailanda. Cei doi s-au îndrăgostit în timpul emisiunii, unde Mădălina era una dintre ispite. Au decis să rămână împreună și după întoarcerea în România până când, recent, au anunțat că o iau pe drumuri separate.

Vestea despărțirii a fost anunțată chiar de Mădălina printr-un mesaj simplu, dar direct, postat pe contul său de Instagram. Întrebată de un urmăritor dacă „Mai ești cu Dani?”, Mădălina a răspuns pe InstaStory: “Nu, nu mai suntem împreună”.

După cum știm, această relație a început în circumstanțe controversate, având în vedere că când a fost atras de farmecele Mădălinei.

Dani a înșelat-o pe Mădălina după două săptămâni de relație

Problemele au început să apară la scurt timp după ce cuplul a revenit în România din Thailanda, locul unde s-a desfășurat

Mădălina a dezvăluit anterior că Dani a înșelat-o la doar două săptămâni după ce s-au întors acasă, dar l-a iertat, chiar dacă i-a fost greu.

”La două săptămâni după ce ne-am întors, m-a înșelat. Nu am trecut niciodată peste trădare. Nu concep așa ceva, însă fiind circumstanțele respective și ieșind dintr-o relație de cinci ani și jumătate, am zis ok, nu știe nici măcar el ce se întâmplă cu el și am încercat să îi găsesc scuze”, a spus ispita Mădălina, în cadrul show-ului.

Cu toate acestea, se pare că iertarea oferită de Mădălina nu a fost suficientă pentru ca relația lor să devină una stabilă pe termen lung.

Ultimele indicii ale problemelor din relația lor au venit cu o seară înainte de anunțul oficial al despărțirii, când Dani a fost surprins filmând o dansatoare într-un club de noapte, în timp ce se afla în compania lui Claudiu, un alt fost concurent al emisiunii "Insula Iubirii"