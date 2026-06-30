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Încă un deces în timpul Cupei Mondiale! Drama a lovit naționala lui Cristiano Ronaldo

După ce mama selecționerului Franței, Didier Deschamps, a murit în timpul competiției, o altă tragedie s-a întâmplat la una dintre echipele de top ale turneului final
Catalin Oprea
30.06.2026 | 06:15
Inca un deces in timpul Cupei Mondiale Drama a lovit nationala lui Cristiano Ronaldo
ULTIMA ORĂ
Ricardo Carvalho (stânga) a plecat din cantonamentul Portugaliei FOTO X
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Ricardo Carvalho, antrenorul secund al echipei naţionale a Portugaliei, este în doliu. Tatăl său a decedat duminică seara, iar fostul mare internațional a plecat acasă, putând absenta de pe banca naționalei țării sale, la meciul contra Croației.

Tatăl lui Ricardo Carvalho a murit

Ricardo Carvalho (48 de ani) a aflat luni dimineaţă că tatăl său, în vârstă de 69 de ani, a decedat. Carvalho, care este secundul lui Roberto Martinez la naţionala lusitană, a rămas la antrenamentul de dimineaţă al portughezilor, dar apoi a plecat, în cursul zilei de luni, pentru a participa la înmormântarea, care are loc în Portugalia.

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Federaţia Portugheză de Fotbal nu a specificat încă dacă Ricardo Carvalho va reveni la echipă pentru meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale, dintre Portugalia şi Croaţia. Meciul se joacă vineri, pe 3 iulie, de la ora 2:00.

Campion european cu Portugalia, în 2016, Ricardo Carvalho este secund la națională din 2023. Fost internațional, cu 89 de selecții la națională, Carvalho a lucrat anterior cu Andres Villas Boas, la Olympique Marseille.

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Portugalia – Croația se joacă la un an de la moartea lui Diogo Jota

Meciul pentru optimi va fi cu totul special pentru lusitani, programat fix la un an distanță de când Diogo Jota a murit într-un tragic accident de circulație. Fotbaliștii portughezi joacă la turneul final și memoria fostului lor coleg și poartă o brățară specială la mână.

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Meciul Portugalia – Croația are loc la Toronto, pe cea mai mică arenă a Cupei Mondiale. Va fi confruntarea dintre Cristiano Ronaldo și Luka Modric, doi dintre veteranii turneului final, ambii trecuți de 40 de ani, și aflați la ultima competiție importantă. Atât Modric, cât și CR7 au peste 200 de selecții la naționalele lor.

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Dacă vor reuşi să treacă de finalista Mondialului din 2018, lusitanii s-ar putea duela cu Spania, în optimi. Naţionala lui Luis de la Fuente are meci cu Austria și, teoretic, pornește cu prima șansă. Spania și Portugalia s-au întâlnit ultima dată în finala Ligii Națiunilor din 2025, când au câștigat lusitanii la penaltyuri.

 

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