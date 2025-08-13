Un alt deținut a evadat în timp ce era dus la spitalul Penitenciarului Jilava. A profitat de panica provocată de explozia din Bacău și a sărit pe geamul ambulanței

Un deținut de 58 de ani a evadat din ambulanță, în Bacău, în timp ce era dus la spitalul Penitenciarului Jilava. Incidentul s-a produs lângă locul exploziei grave din Letea Veche, în urma căreia patru adulți, printre care și un copil de 14 ani, au fost răniți grav.

Un alt deținut a evadat. Era dus la spitalul Penitenciarului Jilava și a sărit pe geamul ambulanței

Miercuri, ce era transportat cu ambulanța către spitalul Penitenciarului Jilava, la doar o zi după o altă evadare. Incidentul a avut loc pe centura municipiului Bacău, în apropierea autostrăzii A7.

Bărbatul a profitat de aglomerația din trafic cauzată de explozia din Bacău și a sărit pe geamul vehiculului, dispărând în lanul de porumb de lângă satul Letea Veche. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat poliția imediat după incident, iar echipele de intervenție au început căutările. Zona a fost împânzită de forțe de ordine, iar verificările se extind în localitățile din jur.

Era arestat preventiv pentru că a condus băut

„Deținutul Crainiciuc Ștefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru săvârșirea faptei de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe a fugit în jurul orelor 17.50 din autospeciala aflată în mișcare, aparținând Penitenciarului Botoșani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, secția de psihiatrie.

Unitatea de deținere a fost alertată de urgență, administrația penitenciarului dispunând următoarele măsuri specifice: activarea planurilor de cooperare interinstituțională, alarmarea personalului penitenciarelor Botoșani și Bacău, constituirea echipelor de căutare mixte formate din polițiști de penitenciare și reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Bacău, Brigada Mobila de Jandarmi Bacău și alte forțe de sprijin”, a transmis ANP.

Polițiștii au transmis semnalmentele bărbatului pentru a sprijini identificarea acestuia. Toți cei care pot oferi informații despre locul în care se află sunt rugați să contacteze imediat autoritățile prin apel la 112. Echipele de căutare verifică zonele împădurite, terenurile agricole și drumurile din apropiere.

Cum arată deținutul evadat

„Deținutul are o înălțime de 168 cm, ochi căprui, frunte lată, față ovală, sprâncene arcuite, mustață deasă cu colțurile arcuite în sus, barbă nerasă grizonată, iar la momentul producerii evenimentului purta pantaloni scurți de culoare închisă și tricou de culoare albă.

Menționăm că părăsirea fără autorizare a mijlocului de transport este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani”, a mai transmis ANP.

Este al doilea caz de acest fel în mai puțin de 48 de ore. a fugit din Penitenciarul Mărgineni după ce a escaladat gardul unității. Bărbatul a fost prins după 16 ore de căutări.