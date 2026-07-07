Fosta campioană trimite un jucător de bază în Spania: „S-au interesat mai multe cluburi de el!”

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Alexandru Ișfan (26 de ani), golgheterul Farului în sezonul trecut, are șanse să îi părăsească pe „marinari” în vara acestui an. Prestațiile sale, dar mai ales aportul adus în salvarea echipei de la retrogradare, au atras interesul formațiilor din vest. La ce club din Spania ar putea ajunge, de fapt.

Alexandru Ișfan, aproape de un transfer în Spania

, devenită ulterior noua campioană a României, a strălucit în tricoul Farului Constanța. au încântat publicul, însă și pe reprezentanții cluburilor din vest. Potrivit , el se află pe radarul celor de la Real Oviedo, formație din eșalonul secund al Spaniei, acolo unde sunt legitimați deja Horațiu Moldovan și Daniel Paraschiv.

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„Discuții au fost, sunt și vor fi. Eu nu pot să spun nimic acum. Până nu se semnează contractul, nu este nimic în picioare pentru niciun jucător. Au fost discuții pentru Ișfan tot timpul. A avut un sezon bun și am fost căutați. Au mai fost discuții, dar nu s-a concretizat nimic.

Nu este nicio discuție oficială în momentul de față. De Ișfan s-au interesat mai multe cluburi din multe țări. Dacă vor fi condiții bune pentru club și pentru jucător, va pleca. Dacă nu, va continua alături de noi, are contract”, a spus Tiberiu Kurt, vicepreședintele de la Farul, pentru sursa precizată.

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Cum și-a relansat Alexandru Ișfan cariera, de fapt

Drumul lui Ișfan până în acest moment nu a fost tocmai ușor. El a evoluat anterior pentru echipe precum Unirea Bascov, CS Mioveni, FC Argeș. A făcut un pas cu adevărat important în momentul semnării cu Universitatea Craiova, care achitau 650.000 de euro pentru transferul său în 2023. Fotbalistul nu a reușit să se impună în Bănie, astfel că a fost împrumutat în prima parte a anului 2024 la Petrolul Ploiești, iar în sezonul 2024/2025 la Gloria Buzău.

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Revenit vara trecută la Universitatea Craiova, el a fost cedat definitiv la Farul. Atacantul a înscris 11 goluri, fiind golgheterul fostei campioane a României, precum și unul dintre oamenii decisivi în lupta pentru menținerea în Superligă.

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