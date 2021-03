Încă un incendiu în Capitală. 7 autospeciale au intervenit

Un incendiu a ibucnit pe strada Uioara din Sectorul 4 din București, la un apartament situat la etajul 4 al unui imobil.

Potrivit primelor informații, focul a fost provocat de niște cauciuri lăsate pe balcon, iar flăcările s-au extins și la apartamentul de deasupra de la etajul 5.

În apartament se afla o femeie care dormea, aceasta fiind preluată de ambulanță în stare de șoc. Din fericire nu a suferit arsuri, conform ISU. La incendiu au intervenit 7 autospeciale.

Un nou incendiu în București

Incendiul vine la nici 12 ore după ce un alt incendiu puternic a izbucnit pe strada Căzănești în Sectorul 3 din Capitală. Cinci case au fost făcute scrum, iar unui pompier i s-a făcut rău în urma intervenției. Proprietarii caselor îi acuză pe pompieri că au ajuns târziu, după 20 de minute de la primul apel.

”Sunt proprietara casei care arde. Vreau să vă spun că instituțiile nu sunt pregătite pentru secolul 21”, a declarat unul dintre proprietari, potrivit Antena 3.

”In cursul acestei dimineti am intervenit pentru stingerea unui incendiu, produs la un ansamblu de locuinte si anexele acestora, in str Cazanesti, sector 3. Din cauza distantelor foarte mici existente intre constructii, flacarile s-au propagat foarte rapid, astfel ca suprafata afectata de incendiu a fost de aprox. 300 mp. Avand in vedere manifestarea incendiului, la caz au fost directionate in mod progresiv 14 autospeciale de stingere, 3 echipaje SMURD, 1 autospeciala pentru descarcerare si 2 autoscari.

Actiunile pentru stingere si protejare a vecinatatilor au fost desfasurate de pe doua strazi paralele. Numarul de resurse angrenate a fost determinat si de existenta unui numar limitat de resurse de alimentare cu apa. Trei persoane au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD si au fost transportate la spital, in stare de constienta, fara probleme deosebite”, a replicat IGSU.

