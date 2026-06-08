Încă un incident grav înainte de startul Cupei Mondiale! Cinci persoane înjunghiate într-o gară din New York

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Îngrijorarea crește înainte de startul Cupei Mondiale, din cauza incidentelor violente de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Ultimul atac a avut loc la New York, iar cinci persoane au fost înjunghiate.

Cinci persoane au fost înjunghiate la New York, înainte de începerea Cupei Mondiale

Atacul a avut loc duminică, 7 iunie, în jurul orei orei locale 19:00 (02:00 în România), în gara Penn din New York. Conform , atacatorul a fost reținut, iar poliția a anunțat că a fost vorba de un act de violență aleatoriu pe fondul faptului că suspectul era tulburat emoțional.

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Departamentul de Pompieri din New York a precizat că o persoană a suferit răni grave, două au avut răni moderate, iar celelalte două au suferit răni minore în urma înjunghierii. Toate cele cinci victime au fost transportate la spitalul Bellevue.

”Un act de violență lipsit de sens și oribil. Newyorkezii merită să se simtă în siguranță oriunde s-ar duce și nu vom înceta niciodată să lucrăm pentru a face acest lucru realitate”, a scris guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, pe rețelele de socializare.

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Trump este așteptat la New York pentru finala NBA

Atacul a avut loc în contextul în care orașul și-a intensificat măsurile de securitate înainte de vizita președintelui american Donald Trump, care va veni pentru a urmări meciul de baschet dintre New York Knicks și San Antonio Spurs.

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Gara Penn din New York se află chiar sub arena Madison Square Garden, acolo unde Knicks vor juca împotriva celor de la Spurs în meciul 3 al finalei NBA. Partida este programată luni, 8 iunie, de la ora locală 20:30 (03:30 în România).

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Înainte acestei partide, oficialii orașului au anunțat noi măsuri de securitate, inclusiv o politică de interzicere a bagajelor și anularea tuturor petrecerilor planificate în afara arenei din cauza prezenței lui Trump. Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, va participa și el la meciul de la Madison Square Garden.

Incident armat lângă baza de pregătire a Angliei

Cu puțin timp înainte de atacul de la New York, , Missouri, în apropierea bazei de pregătire a echipei naționale a Angliei pe durata Cupei Mondiale.

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Nu mai puțin de nouă persoane au ajuns la spital în urma unui atac armat petrecut sâmbătă dimineață, în jurul orei 04:00, iar poliția nu i-a reținut deocamdată pe atacatori. S-a deschis o anchetă în acest caz și se caută vinovații.

În momentul incidentului, reprezentativa Angliei, care visează la câștigarea celui de-al doilea titlu mondial din istorie după o pauză de 60 de ani, se afla în Palm Beach, Florida, pentru .