Încă un jucător cu probleme medicale la Universitatea Craiova. Când revine la antrenamente. Exclusiv

Continuă problemele de efectiv pentru Universitatea Craiova. După Paul Papp, Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram, FANATIK a aflat că și Mihai Căpățînă are probleme medicale și nu va fi apt pentru startul acesta de sezon.

ADVERTISEMENT

Marinos Ouzounidis are șansa să câștige un nou trofeu cu echipa din Bănie. După ce a cucerit Cupa României în finalul stagiunii precedente, tehnicianul grec o va conduce pe Știința în , însă oltenii vor avea un adversar de talie europeană, campioana CFR Cluj.

Un nou jucător cu probleme medicale la U Craiova. Mihai Căpățînă are o leziune musculară și revine de săptămâna viitoare la antrenamente

Craiova are speranțe mari în noul sezon competițional. Cupa câștigată în sezonul trecut nu i-a mulțumit pe deplin pe pretențioșii suporteri ai „alb-albaștrilor”, astfel că aceștia cer cu insistența ca Universitatea să câștige un campionat după zeci de ani de așteptare.

ADVERTISEMENT

Până la îndeplinirea unui astfel de obiectiv, trupa lui Marinos Ouzounidis are de dat bătălii grele, iar sâmbătă, pe 10 iulie, „juveții” au de luptat pentru Supercupa României, trofeu care îi lipsește Științei din palmares. Din păcate pentru olteni, tehnicianul grec are anumite probleme de efectiv.

Cu siguranță, Paul Papp și Nicușor Bancu nu vor juca, iar staff-ul medical face eforturi să-l recupereze pe Ștefan Baiaram, principala soluție pentru regula jucătorului sub 21 de ani în acest sezon. Din păcate, Ouzounidis nu-l va putea avea la dispoziție nici pe Mihai Căpățînă.

ADVERTISEMENT

Jucătorul de 25 de ani nu a evoluat în amicalele Științei din această vară, iar FANATIK a aflat că Mihai Căpățînă are o leziune musculară și va intra în program cu echipa începând de săptămâna viitoare, ratând partida cu din Supercupa României și probabil va fi incert și pentru jocul din turul doi preliminar al .

700.000 de euro este cota de piață a lui Mihai Căpățînă

28 de meciuri a strâns fostul căpitan al lui FC Voluntari pentru Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Mihai Căpățînă, un jucător polivalent: „Unde va fi nevoie de mine, acolo voi juca.” Ce spunea despre șansele la campionat

Născut la Slatina, în județul Olt, Mihai Căpățînă este tipul de fotbalist care poate acoperi mai multe posturi. Pe lângă postul de mijlocaș central, cel de bază al lui Căpățînă, acesta a jucat pentru Universitatea Craiova și ca fundaș dreapta, dar și în poziții de extremă.

„Cel mai bine mă simt ca mijlocaş central, dar unde va fi nevoie de mine, acolo voi juca. Nu întotdeauna dacă faci achiziţii ai şi rezultate, important este să fii echipă unită.

ADVERTISEMENT

Ne vom lupta pe toate fronturile, primul pas este Supercupa, pe care ne gândim să o câştigăm. Eu am deja o Supercupă în palmares, cu Voluntari, când am învins Viitorul, dar sper să câştig una şi cu Universitatea Craiova.

Visăm şi la titlu, cum facem an de an, dar important este să o luăm pas cu pas. Se pare că va fi un campionat mai greu, dar depinde cum vom arăta noi, dacă vom juca bine şi o să devenim o echipă puternică, aşa cum am arătat uneori, ne vom îndeplini obiectivele,” spunea Mihai Căpățînă la reunirea echipei.