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Încă un jucător dat afară de la FCSB după 0-1 cu Corvinul: „E un caz pierdut”

Adrian Baciu
09.11.2026 | 19:30
Inca un jucator dat afara de la FCSB dupa 01 cu Corvinul E un caz pierdut
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali anunță că încă un jucător e ca și dat afară de la FCSB: „E un caz pierdut”. Sursa foto: colaj Fanatik
În urma eșecului cu Corvinul, scor 0-1, din etapa a 15-a de SuperLiga, încă un jucător de la FCSB poate să-și pregătească bagajele. Gigi Becali l-a declarat deja „un caz pierdut”.
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Eșecul celor de la FCSB cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, în etapa a 15-a din SuperLiga, a stârnit furia patronului Gigi Becali (68 de ani). Prezent la meciul de pe Arena Națională, acesta a plecat de la stadion înainte de fluierul final și a spus că doar Denis Drăguș (27 de ani) are valoare în echipa sa. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Becali a mai anunțat o plecare iminentă de la roș-albaștri. Despre ce jucător favorit al lui Reghecampf a spus patronul că e „caz pierdut”.

Jucătorul de la FCSB declarat „caz pierdut” de Gigi Becali. Cine e fotbalistul care e ca și dat afară

În doar 9 zile, FCSB a pierdut trei meciuri oficiale cu același scor, 0-1. Duminică, în ultima rundă din sezonul regular, echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a fost bătută acasă, scor 0-1, de Corvinul Hunedoara. După trei victorii în primele trei meciuri din noul mandat la FCSB, „Reghe” a ajuns la trei înfrângeri la rând în toate competițiile. Eșecul de pe Arena Națională o aruncă pe FCSB în afara top 6, pe locul 8, cu 21 de puncte.

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Prima jumătate a sezonului regular l-a convins pe Gigi Becali de valoarea pe care o are echipa sa. În ciuda schimbării antrenorului, FCSB pare a avea aceeași față și aceleași evoluții modeste. Patronul fostei campioane nu mai are răbdare și anunță deja posibile plecări de la echipa lui „Reghe”. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Becali a vorbit deja de două nume. Omul pe care s-au dat peste 1,3 milioane de euro în vară, Aymen Boutoutaou (25 de ani), ar putea ajunge, la iarnă, în zona arabă.

Tot în emisiunea de la FANATIK, Gigi Becali a mai anunțat un jucător al cărui viitor la FCSB nu mai există. E vorba de Dennis Politic (26 de ani). Cumpărat de la rivala Dinamo în 2025, pentru aproape un milion de euro, fotbalistul a dezamăgit în tricoul roș-albaștrilor. În prezent, acesta mai joacă doar pentru că nu mai sunt soluții, spune Becali. În ciuda faptului că Reghecampf i-a oferit șanse, Politic are soarta pecetluită.

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(n.r. De ce mai insistă Reghecampf cu Politic?) Ce să faci? Dacă n-ai jucători. Nu aveam pe cine să băgăm (n.r. cu Corvinul). E un caz pierdut. (n.r. Subiect închis?) Da”, afirmă Gigi Becali. În meciul cu nou-promovata din Hunedoara, în contextul în care mai mulți jucători de la FCSB au fost indisponibili, Politic a intrat pe teren la reluarea reprize secunde. L-a înlocuit pe celălalt jucător intrat în dizgrația lui Gigi Becali, algerianul Aymen Boutoutaou.

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Ce cifre are Dennis Politic la FCSB în acest sezon

Laurențiu Reghecampf este un antrenor care i-a oferit încredere lui Dennis Politic de la revenirea sa pe banca celor de la FCSB. Jucătorul nu a avut însă absolut nicio realizare în cele 6 apariții: 0 goluri și 0 pase decisive. În acest sezon, Politic are 12 meciuri la FCSB în toate competițiile. A marcat un singur gol, în etapa a 2-a din SuperLiga, într-o victorie a bucureștenilor, scor 2-0, la Miercurea Ciuc cu Csikszereda. În urmă cu un an, Politic a jucat 24 de meciuri la FCSB în prima parte a sezonului, fiind apoi împrumutat la Hermannstadt.

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Din cauza evoluțiilor sale modeste și a minutelor puține primite, și cota lui Dennis Politic s-a prăbușit. În momentul venirii la FCSB, fotbalistul era cotat la 1,5 milioane de euro de transfermarkt. Acum, valoarea sa este de doar 650.000 de euro.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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