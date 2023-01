Încă un jucător este gata să plece de la FCSB: “Am fost la discuții cu Becali”

Plecările de pe lista neagră a lui Gigi Becali la FCSB continuă. Răzvan Ducan, portarul în vârstă de 21 de ani, va părăsi tabăra roș-albaștrilor și va merge la FC Botoșani. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a precizat că a ajuns la un acord cu Gigi Becali pentru a-l transfera pe tânărul goalkeeper.

Răzvan Ducan va pleca de la FCSB, la FC Botoșani: „Am fost la discuții cu Becali”

Răzvan Ducan, aflat pe „lista neagră” a FCSB-ului a fost îndemnat să își caute echipă în actuala perioadă de transferuri, iar Valeriu Iftime a anunțat că îl vrea pe portar la FC Botoșani. În vârstă de 21 de ani, contra moldovenilor, câștigat de vicecampioană cu o formație de juniori, scor 2-0.

ADVERTISEMENT

În primă fază, pentru tânărul portar, însă, ulterior, Iftime a anunțat că FC Botoșani și FCSB îl vor deține în coproprietate pe Răzvan Ducan și speră ca luni portarul să se alăture lotului moldovenilor. „Ducan nu vine împrumut. Vine definitiv, cu clauză de coproprietate a FCSB.

Va fi 50-50%. Am vorbit despre salariu şi luni sper să fie la Botoşani. Am fost la discuții cu Becali, am pornit de la mici detalii şi condiționări.

ADVERTISEMENT

Să mai cedez ceva de la Dawa, dar până la urmă am rămas cu 50-50%. E cu coproprietate la următorul transfer”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit .

Valeriu Iftime a dezvăluit motivele pentru care-l vrea pe Ducan la FC Botoșani: „Specialiștii îmi zic că e bun”

Singura apariție în actualul sezon al lui Răzvan Ducan a fost în meciul din Cupa României Betano împotriva celor de la Botoșani, însă a fost suficient ca Valeriu Iftime să se convingă de abilitățile portarului.

ADVERTISEMENT

Totuși, patronul formației din Moldova a recunoscut că Eduard Papp va fi goalkeeper-ul numărul unu al celor de la Botoșani. „Avem doi portari buni. dar ăsta, Ducan, pare cu mai multă experiență, iar specialiștii îmi zic că e bun. Eu zic că e interesant pentru noi. Să joace.

E mare câștigul pentru toţi, pentru copil, pentru noi, pentru FCSB. Dar să te baţi pe post cu Pap, e complicat”, a mai spus Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT

Deian Sorescu, prima sosire la FCSB în perioada de transferuri din iarnă

Gigi Becali a anunțat că se va despărți de mai mulți jucători înainte ca perioada de transferuri să fie deschisă. FANATIK a anunțat în exclusivitate plecările lui , sau . Ianis Stoica, Radu Boboc sau Alexandru Musi au părăsit de asemenea lotul vicecampioanei.

ADVERTISEMENT

În schimb, FCSB a oficializat până acum , care va fi împrumutat până în vară cu opțiune de transfer definitiv, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Totuși, FCSB s-ar putea despărți și de alți jucători în actuala perioadă de mercato. și , titulari în echipa lui Mihai Pintilii, au oferte de transfer în afara României, anunțate în exclusivitate de FANATIK.