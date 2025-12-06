Sport

Încă un jucător pleacă de la FCSB la finalul anului! Decizia a fost anunţată înaintea meciului cu Dinamo

FCSB trece printr-o perioadă cu foarte mulți jucători indisponibili. Elias Charalambous nu se va mai putea pe serviciile unui fotbalist în acest an, iar vestea a venit înaintea derby-ului cu Dinamo.
Iulian Stoica
06.12.2025 | 17:30
ULTIMA ORĂ
FCSB are în continuare emoții vizavi de ocuparea unui loc de play-off la finalul sezonului regulat, iar Elias Charalambous trebuie să se descurce fără mai mulți jucători de bază. Dacă Bîrligea, Alibec și Miculescu sunt accidentați, un alt fotbalist nu va fi în lot pentru meciul cu Dinamo.

S-a confirmat încă o absență de la FCSB pe final de an

Baba Alhassan nu va mai evolua în acest an calendaristic pentru FCSB. Mijlocașul este suspendat pentru duelul cu Dinamo din cauza cumulului de cartonașe galbene, astfel că acesta a plecat deja în Uganda.

Mijlocașul a fost convocat de selecționerul Paul Put și va reprezenta Uganda la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Competiția are loc în intervalul 21 decembrie – 19 ianuarie.

În aceeași situații se află și Siyabonga Ngezana (Africa de Sud) și David Kiki (Benin). Cei doi fundași se află în lotul echipei pentru meciul cu Dinamo și vor pleca la Cupa Africii pe Națiuni pe 12 decembrie, după meciul cu Feyenoord.

Ce a spus Mihai Stoica despre jucătorii FCSB-ului de la Cupa Africii pe Națiuni

Mihai Stoica a expus faptul că FCSB trece printr-o perioadă cu foarte mulți jucători indisponibili. Oficialul FCSB a transmis că Ngezana, Kiki și Alhassan vor părăsi echipa pe 12 decembrie. Totuși, Alhassan a plecat puțin mai devreme din România, mijlocașul fiind suspendat pentru meciul cu Dinamo.

„Cred că Bîrligea e ieşit pentru tot 2025. Cu Rapid nu ştiu, dar aici e un semn de întrebare, dacă va fi sau nu cu Rapid, unde 100% nu vor fi Alhassan, Ngezana şi Kiki, care merg la Cupa Africii. Toţi au fost chemaţi pe 8 decembrie.

În urma multitudinii de adrese trimise de cluburile europene care au jucători selecţionaţi în echipele calificate în Africa Cup of Nations, FIFA a decis ca termenul să fie 15 decembrie, să mai rămână o săptămână la cluburi. 

Noi am hotărât ca jucătorii noştri să plece pe 12. (n.r. Prind meciul cu Feyenoord) Exact. Toţi trei vor pleca, nu vor fi nici în perioada de pregătire şi trebuie să aibă şi vacanţă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

  • 1 milion de euro este cota de piață a lui Baba Alhassan
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
