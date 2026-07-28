Încă un jucător pleacă de la Universitatea Craiova. Exclusiv

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a luat decizia de a se despărți de încă un jucător. Din informațiile FANATIK, Darius Fălcușan (20 ani) nu va mai continua în echipa lui Filipe Coelho în actuala stagiune. Tânărul fundaș central va fi împrumutat în liga a doua din România pentru a prinde mai multe minute de joc.

Darius Fălcușan pleacă de la Universitatea Craiova. Care este viitoarea destinație a jucătorului

În vârstă de 20 de ani, Darius Fălcușan, cotat la 100.000 de euro de Transfermarkt.com, a fost transferat de Universitatea Craiova de la Empoli în vara anului 2025. Tânărul fotbalist nu s-a făcut remarcat și a bifat doar două apariții în tricoul echipei mari a alb-albaștrilor, una în SuperLiga (22 minute) și una în Cupa României (16 minute).

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Cu meciuri foarte puține în tricoul oltenilor, staff-ul campioanei României a luat decizia ca Darius Fălcușan să fie cedat în acest sezon. Din informațiile FANATIK, Universitatea Craiova îl va împrumuta pe Fălcușan la Concordia Chiajna pentru un sezon. Ținta conducerii Craiovei este ca Darius Fălcușan să prindă cât mai multe minute în condițiile în care a evoluat extrem de puțin în Bănie.

Darius Fălcușan nu a fost la antrenamentul Craiovei dinaintea meciului cu Levski

din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Campioana României are misiunea de a reveni de la 0-1 (în tur) și a se califica în runda a treia preliminară. Darius Fălcușan chiar și în contextul problemelor din defensivă pe care le are trupa lui Filipe Coelho.

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Cu 8 apariții și 2 goluri în tricoul naționalei României U20, Darius Fălcușan mai are contract cu Universitatea Craiova până în iunie 2029, trei ani cu opțiune pentru încă un sezon. Alături de echipa de pe „Ion Oblemenco”, Darius Fălcușan a cucerit titlul, Cupa și Supercupa României. Format la academia celor de la Universitatea Cluj, Fălcușan a mai evoluat pentru echipa U17 a lui Empoli înainte de a face pasul în Bănie.

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Povestea transferului lui Darius Fălcușan la Universitatea Craiova. Cum a ajuns internaționalul român în Bănie

În vara anului 2025, Universitatea Craiova reușea un transfer de perspectivă. Supranumit unul dintre cei mai buni fundași centrali ai generației sale, Darius Fălcușan a fost adus la Craiova de la Empoli, atunci în Serie A, prin intermediul impresarului FIFA Alessandro Acri. În afară de FCSB și U Cluj, restul granzilor din SuperLiga au vrut să-l coopteze în lot pe tânărul fundaș central.

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La acea vreme, Alessandro Acri a dezvăluit motivul pentru care Darius Fălcușan a ales să semneze cu Universitatea Craiova în mandatul lui Mirel Rădoi: „Am găsit un club foarte organizat. Proiectul de la Universitatea Craiova ne-a plăcut atât mie, cât și jucătorului. Am intrat în discuții cu conducerea clubului, ne-am întâlnit și am ajuns la un acord. Lui Mirel Rădoi i-a plăcut foarte mult jucătorul.

Am apreciat efortul făcut de domnii Mihai Rotaru și Adrian Racoviță. Silviu Bogdan, cu care sunt bun prieten, îl cunoaște pe Darius de mult timp. Vrem să le mulțumim tuturor”, a declarat Alessandro Acri pentru FANATIK. Aflat sub contract cu Empoli, Universitatea Craiova a fost nevoită să plătească o sumă de bani pentru transferul lui Darius Fălcușan. De altfel, Empoli a păstrat 20% dintr-un viitor transfer al internaționalului român.

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