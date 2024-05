Încă un mare artist s-a stins din viață. Melodiile sale au fost celebre în toată lumea. Vestea a fost făcută publică prin intermediul unei declarații în care s-a subliniat că decesul a survenit din cauza bolilor pe care le avea.

Un alt compozitor renumit a murit. sale au fost ascultate de pasionații de muzică din toate colțurile globului pământesc, dar mai ales de cei mici. A fost cunoscut pentru melodiile scrise pentru filmele clasice.

Richard M Sherman, artistul care a scris melodii pentru producțiile Disney, printre care se numără Mary Poppins și Chitty Chitty Bang Bang, a trecut la cele veșnice la vârsta de 95 de ani. Moartea sa a survenit în Beverly Hills.

Regretatul compozitor american a încetat din viaţă „din cauza unor afecţiuni specifice vârstei” la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, Statele Unite ale Americii, relatează A lăsat în urma sa o familie îndoliată.

Soția, Elizabeth Sherman, copiii şi nepoţii sunt cei care se ocupă de înmormântare. Richard M Sherman urmează să fie condus pe ultimul drum la sfârșitul acestei luni. Slujba de înmormântare este programată pentru 31 mai 2024, în California.

Cine a fost Richard M Sherman

Richard M Sherman s-a născut la New York, pe data de 12 iunie 1928. A câştigat trei premii Grammy și a primit 24 de discuri de aur şi de platină. A fost unul dintre cei mai cunoscuți compozitori care au lucrat cu Disney.

Compania i-a fost loc de muncă mai bine de 65 de ani, perioadă în care a colaborat și cu regretatul său frate, Robert. Cei doi au primit două premii Oscar, în anul 1965, pentru munca depusă la filmul „Mary Poppins”.

Printre cele mai cunoscute piese ale fraţilor se numără Trust in Me din Cartea junglei și Truly Scrumptious din Chitty Chitty Bang Bang. În plus, fraţii Sherman au fost incluşi în Songwriters Hall of Fame în 2005.

De asemenea, au primit Medalia Naţională a SUA pentru Arte, în 2008. Pisicile aristocrate, Bedknobs and Broomsticks şi scurtmetrajele cu Winnie the Pooh sunt doar o mică parte din producţiile Disney care au inclus versurile şi muzica lor.

Fraţii au fost înfăţişaţi în filmul Saving Mr. Banks (2013), care spune povestea producerii lui Mary Poppins. Pelicula a fost lansată la un an de la moartea fratelui său, în martie 2012. Rolurile principale sunt jucate de Jason Schwartzman şi B. J. Novak.

Piesa lor plină de energie Supercalifragilisticexpialidocious a devenit un hit, intrând în Billboard Hot 100 în 1965. Conform presei americane, cei doi frați au scris mai bine de 150 de piese pentru Disney, inclusiv pentru filmul Capcană pentru părinţi (1961).

Acesta a fost relansat în 1998, cu Lindsay Lohan, care la momentul respectiv era doar un copil. De-a lungul carierei sale Richard M Sherman a devenit parte din „cercul restrâns de talente creative” al Walt Disney, a afirmat compania.

Regretatul compozitor a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, care a demonstrat că toate serviciile aduse în lumea artei i-au fost recunoscute. Richard M Sherman a produs melodii până la o vârstă înaintată, chiar și după moartea fratelui său.

În 2023 artistul american a scris un nou cântec alături de Fabrizio Mancinelli pentru scurt-metrajul animat al legendei Disney Andreas Deja ”Mushka”. Partiturile sale vor dăinui multă vreme de acum înainte.