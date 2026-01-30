Sport

Încă un meci nebun pentru Cosmin Contra în Qatar. S-au marcat 6 goluri și s-a ratat penalty în prelungiri

Antrenorul Cosmin Contra a avut încă un meci de infarct în Qatar. Ce s-a întâmplat la ultimul joc al echipei sale în care s-au marcat nu mai puțin de 6 goluri.
Traian Terzian
30.01.2026 | 06:30
Inca un meci nebun pentru Cosmin Contra in Qatar Sau marcat 6 goluri si sa ratat penalty in prelungiri
Cosmin Contra, meci de infarct în Qatar. Sursă foto: @alarabi_club
Al Arabi merge foarte bine de la instalarea lui Cosmin Contra pe banca tehnică, însă unele meciuri sunt adevărate drame. Cum s-a încheiat ultima partidă a tehnicianului român în campionatul din Qatar.

Cosmin Contra, meci interzis cardiacilor în Qatar

În prima întâlnire din etapa cu numărul 14, Al Arabi s-a deplasat pe terenul ultimei clasate, Umm-Salal, și se părea că va avea o misiune facilă. Și așa a și fost în mare parte, dar finalul a fost unul cu adevărat nebun.

Trupa lui Cosmin Contra a profitat din plin de faptul că gazdele au rămas în inferioritate numerică după un henț în careu comis de Abdulrahman Fayez și spaniolul Pablo Sarabia a transformat penalty-ul primit (38).

Oaspeții au făcut spectacol după pauză și scorul a ajuns rapid la 4-0 după autogolul ivorianului Jean-Eudes Aholou (48) și reușitele camerunezului Karl Toko Ekambi (58) și francezului Isaac Lihadji (62).

Contra a trăit la cote maxime finalul

Victoria părea asigurată pentru Al Arabi, chiar dacă Umm-Salal a redus din diferență prin algerianul Naim Laidouni (69). Însă, eliminarea lui Al Hashmi Al Hussain (75) și golul realizat de croatul Antonio Mance (88) au aprins finalul.

În minutele de prelungire ale meciului de pe Thani bin Jassim Stadium din Doha, gazdele au primit o lovitură de la 11 metri, spre disperarea lui Contra. Norocul a fost că același Mance a ratat de la punctul cu var.

Treziți de faptul că ar fi putut avea probleme într-un joc pe care îl aveau la discreție, oaspeții au închis toate culoarele spre poarta lui Jasem Al Hail până la final. În cele din urmă, Al Arabi s-a impus cu scorul de 4-2.

Echipa lui Contra se bate pentru un loc în Liga Campionilor Asiei

În urma aceste victorii spectaculoase, Al Arabi se află pe locul 5 în campionatul Qatarului, cu 23 de puncte, la 8 puncte în spatele liderului Al-Gharafa, acolo unde joacă fostul atacant de la FCSB, Florinel Coman.

Însă, trupa lui Cosmin Contra atacă pozițiile care duc în competițiile asiatice. Pe locul secund, care asigură prezența în tururile preliminare din Liga Campionilor Asiei, se află Al-Sadd, cu 26 de puncte, iar pe 3, care duce în Liga Campionilor Asiei 2, este Shamal, cu 24 de puncte.

meci Cosmin Contra Qatar clasament campionat Qatar

Contra nu este la primul meci de infarct

Succesul nebun obținut pe terenul lui Umm-Salal nu este primul de acest gen pentru echipa lui Cosmin Contra. În urmă cu doar 3 zile, Al Arabi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Qatarului după ce a egalat în prelungirile partidei cu Qatar SC și a câștigat după executarea a 28 de lovituri de departajare.

Înainte, în ultima partidă disputată în grupa din Cupa Qatarului, formația pregătită de tehnicianul român a distrus-o pe Al-Sadd, scor 5-0. De remarcat că pe banca adversarilor se află celebrul antrenor italian Roberto Mancini.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
