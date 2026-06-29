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Universitatea Craiova continuă campania spectaculoasă de transferuri din această vară și mai pregătește o mutare importantă înaintea debutului în preliminariile UEFA Champions League. După ce a ajuns la un acord pentru atacantul francez Simon Elisor, campioana României este gata să îl oficializeze și pe extrema Heri Tavares, fotbalist care se află deja în cantonamentul din Austria. FANATIK a aflat toate detaliile tranzacției, de la durata contractului până la suma pe care oltenii o vor achita pentru transfer.

Heri Tavares este în Austria și urmează să semneze cu Universitatea Craiova

Heri Tavares a ajuns deja în cantonamentul Universității Craiova din Austria și are șanse foarte mari ca, în cursul zilei de luni, să semneze contractul cu formația pregătită de Filipe Coelho. Înțelegerea dintre cele două părți va fi valabilă pentru următorii trei ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, clauză aflată la dispoziția clubului.

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Din informațiile obținute de FANATIK, transferul capverdianului se ridică la un milion de euro, sumă care include și bonusurile de performanță negociate între cluburi. Totuși, banii nu vor ajunge integral la Maccabi Netanya, formația de la care este transferat fotbalistul. O parte din suma de transfer va reveni și clubului portughez Estoril, care și-a păstrat procente din drepturile economice ale jucătorului în momentul plecării acestuia către Israel.

De asemenea, în cel mai scurt timp oltenii urmează să îi prezinte oficial atât pe Heri Tavares, cât și pe atacantul francez . Cele două transferuri reprezintă o investiție de aproximativ 2,5 milioane de euro și confirmă intenția campioanei României de a construi un lot capabil să facă față atât provocărilor din SuperLigă, cât și parcursului european.

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1 milion de euro va plăti Universitatea Craiova pentru transferul lui Heri Tavares

va plăti Universitatea Craiova pentru transferul lui Heri Tavares 3 ani + 1 opțional este durata contractului pe care Heri Tavares îl va semna cu campioana României

Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova

Primul lucru care impresionează la fotbalistul de 29 de ani este polivalența sa: de-a lungul carierei, jucătorul născut în Portugalia a jucat pe toate posturile în afară de unul singur: cel de mijlocaș defensiv.

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Cel mai adesea a jucat, însă, bandă ofensivă pe partea dreaptă. Heri este un soi de Dembele: teoretic stângaci, practic ambidextru. Vi se pare comparaţia mult prea forţată? Păstrând proporţiile, Heri e leit calităţilor francezului deținător de Balon de Aur. , cu piciorul non-dominant, într-un meci de campionat din aprilie.

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Heri Tavares a ratat la mustață prezența în playoff-ul israelian sezonul trecut cu Netanya, dar a câștigat playout-ul și s-a remarcat drept unul dintre cei mai buni dar și cei mai complecși jucători din Israel.

Cifrele lui Heri în Israel, care a fost numit „căpitan onorific” la ultimul său meci pentru club

Are 6 goluri marcate și 10 assist-uri în 2025-2026 și impresionează mai ales prin driblinguri în regim de viteză și sprinturi progresive: face în medie 4 driblinguri / meci, iar driblingurile încercate îi ies în proporție de peste 60%. , acesta a reușit să aibă o medie de peste 60% dueluri câștigate în Israel atât în ceea ce privește disputele ofensive cât și în ce le privește pe cele defensive.

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Dă în medie 1,5 șuturi pe poartă la fiecare meci și e eficient și în fața porții, dar și ca servant, mai ales din centrări: cu 35% cross-uri reușite pe meci, a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din Liga ha’Al în această privință. Având în vedere că în sezonul trecut a marcat 6 goluri dintr-un xG de doar 4,06, a fost și unul dintre cei mai eficienți jucători din Israel. Heri a fost numit de antrenorul Ronny Levy drept căpitan în ultima sa apariție pentru Netanya (18 mai, 4-1 în deplasare cu Bnei Reineh), semn al prețuirii și popularității de care s-a bucurat la fostul său club.

CV-ul lui Heri Tavares: a marcat 6 goluri în 9 meciuri la tineretul Portugaliei când evolua la Benfica B, apoi a ales naţionala Capului Verde

Născut la Amadora, Heri Tavares a fost inițial o mare speranță a fotbalului portughez. A jucat pentru naționalele U15, U16 și U20 ale Portugaliei, iar la U21 are 6 goluri din 9 apariții. Cumpărat de Benfica de la juniorii lui Belenenses în 2016, Tavares nu a reușit să se impună la prima echipă a „vulturilor”, însă a fost timp de două sezoane om de bază la , majoritatea în liga secundă portugheză. Împrumutat ulterior de Benfica la mai multe cluburi, Tavares nu a reușit să impresioneze și a pierdut contactul cu naționala Portugaliei. A intrat în vederile selecționerului Capului Verde abia la finalul lui 2025, grație prestațiilor excelente din Israel. Heri are 5 selecții la naționala Capului Verde și, deși nu a fost convocat la Mondial, a bifat două meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială din acest an.