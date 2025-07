Încă un nume din Guvernul Bolojan este acuzat că a dat șpagă. Cum se apără Ciprian Șerban, ministrul transporturilor

Un alt nume din Guvernul Bolojan este acuzat că a dat șpagă, cu mai mult timp în urmă. Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, a avut o reacție în acest sens.

Un alt ministru din Guvernul Bolojan, acuzat că a dat șpagă

ar fi dat mită de șase ori reprezentanților unui ocol silvic din județul Iași. Acest lucru s-ar fi întâmplat în anul 2012. Atunci, ar fi comis fapta în calitate de om de afaceri, înainte de a deveni denunțător în dosarul respectiv, conform unei investigații .

În martie 2012, ministrul a câștigat, cu firma sa, o licitație pentru lucrările anuale de plantare și îngrijire a unor hectare de pădure aflate în subordinea Ocolului Silvic Răducăneni. Valoarea contractului era de peste 650.000de lei. Termenul pentru finalizarea lucrărilor era de zece luni.

Firma reprezentată de Ciprian Șerban. În acte, însă, era condusă de altcineva, însă actualul ministru al transporturilor se afla la conducere, în realitate. Mai mult, ștampila și cardul firmei s-ar afla și acum la socrul lui Șerban, Mircia Gorghiu, care a fost director tehnic la Romsilva.

Încă din aprilie 2012, între Ciprian Șerban și reprezentanții Ocolului Silvic Răducăneni ar fi existat o înțelegere potrivit căreia lucrările să fie realizate “cu oamenii din zonă”. Aceștia erau coordonați de Nicolae Balint, șef de district. Facturile erau decontate firmei controlate de cel care ocupă, în prezent, funcția de ministru al transporturilor.

Ce ar fi promis Ciprian Șerban

Ciprian Șerban ar fi promis că va scoate bani cash din firmă. Ar fi urmat să îi dea banii lui Nicolae Balint pentru plata muncitorilor, lucru care s-ar fi petrecut de șase ori. De lucrări se ocupau localnici din zona Răducăneni. Aceștia erau aduși de Balint pentru prestarea serviciilor care ar fi trebuit realizate de firma lui Șerban.

În septembrie 2012, Șerban a făcut denunț la DNA. Acesta a avut loc la cinci luni de când a purtat o discuție cu Balint. Convorbirea se află în dosarul DNA.

Justiția a catalogat suma de 3%, redusă de la 4%, care urma să fie aplicată la valoarea facturilor emise, drept “mita” pe care reprezentanții Ocolului Silvic Răducăneni o încasau de la actualul ministru prin Balint.

Banii nu ar fi urmat traseul stabilit prin intermediul contractului semnat de firma pe care o controla Șerban și care ar fi trebuit să execute lucrările, nu să le plătească beneficiarului pe ascuns. Acesta a plătit aproximativ 4.000 de lei șpagă, în total.

Reacția lui Ciprian Șerban

a reacționat, susținând că a sesizat Direcția Silvică cu privire la anumite nereguli în legătură cu plăți ilegale. Acesta a mai precizat, totodată, că a acceptat să ia parte la un flagrant.

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, ministrul a spus că “au fost derulate mai multe acte în dosar care au dovedit temeinicia celor sesizate de mine, inclusiv un flagrant pe care am acceptat să-l fac.”

“În derularea unui contract comercial, în anul 2012, am lucrat cu muncitori zilieri, pe care, conform legii, îi treceam în Registrul pentru Zilieri și pe care îi plăteam zilnic, evidențiind aceste plăți în contabilitatea societății.

Am observat, la un moment dat, însă, că reprezentanții Ocolului Silvic, cei care coordonau una dintre echipele de zilieri, rețineau sume de bani care nu se justificau, nici în cheltuielile organizării de șantier și nici în plata zilierilor, dând de înțeles că sunt comisioane, fără să explice destinația și justificarea lor, motiv pentru care am considerat că sunt plăți nelegale şi am sesizat imediat autoritățile”, a mai precizat ministrul.

Potrivit ministrului, discuțiile cu reprezentanții Ocolului Silvic au fost înregistrate de un reprezentant al firmei. Acest lucru a fost făcut cu scopul de a strânge dovezi și de a ajuta organele de anchetă. Ciprian Șerban a transmis că a sesizat inclusiv Direcția Silvică în legătură cu plățile respective. “Am depus o plângere la autoritățile în drept, atașând și aceste înregistrări”, a mai precizat acesta.

“Încurajez ca toți cei care se confruntă cu astfel de situații să le demaște, pentru că doar astfel putem scăpa de acest flagel”, a mai transmis el.