Încă un nume important al muzicii s-a stins din viață. A cântat alături de artiști legendari

Lumea artistică internațională este în doliu. Încă un s-a stins din viață, familia aducându-i un ultim omagiu. Acesta a cântat alături de artiști legendari și apreciați de publicul larg.

Un artist celebru a trecut la cele veșnice, la 91 de ani

Tommy Hunt, un artist celebru la nivel mondial, a trecut la cele veșnice la vârsta de 91 de ani. Cântărețul care a făcut parte din grupul R&B The Flamingos în cursul zilei de miercuri, 12 februarie 2025. Vestea a fost anunțată de familie.

Cei dragi au făcut o declarație pe rețelele de socializare prin care au confirmat decesul. Regretatul muzician a fost descris de apropiați drept „cel mai iubitor și mai bun om”, conform publicației .

„Cu profundă tristețe vă anunțăm că în seara zilei de 12 februarie, Tommy a murit liniștit în somn, singurul regret pe care l-ar fi avut a fost că nu a fost la el acasă, dar circumstanțele nu i-au permis să fie.

A fost cel mai drăguț și mai bun om pe care cineva îl va întâlni vreodată și v-a iubit pe toți, vă rog să nu-l uitați niciodată, iar ultima lui dorință a fost ca muzica lui să trăiască și vă rog să puneți Sammy Davis Jr «I got to be me».

A vrut ca toată lumea să înțeleagă că acesta a fost modul lui de viață. Așa cum ar fi spus Tommy, «La revedere pentru moment vă iubesc pe toți»”, a transmis familia regretatului Tommy Hunt.

Momentan, nu se cunoaște cauza decesului subit de care a avut parte regretatul artist. Apropiații nu au dezvăluit când va avea loc înmormântarea vedetei care a murit la vârsta de 91 de ani. Cel mai probabil vor anunța curând.

Cine a fost Tommy Hunt

Tommy Hunt s-a născut pe 18 iunie 1933, în Pittsburgh, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Regretatul muzician a făcut parte din scena soul din Marea Britanie. Cântărețul american a cântat alături de giganți ai industriei, printre care se numără: Jackie Wilson, Marvin Gaye și Ray Charles.

De asemenea, a cântat împreună cu Diana Ross and the Supremes, the Shirelles, Dionne Warwick, Chuck Berry, Bo Diddley și Sam and Dave. De asemenea, a făcut parte din formația The Flamingos (1956 – 1961).

În timpul vieții a scris cartea Only Human – My Soulful Life. Biografia a fost publicată în decembrie 2008. În plus, regretatul Tommy Hunt a colaborat cu numeroase case de discuri, cum ar fi: Scepter Records, Capitol Records, Polydor Records, Decca Records, Spark.