Încă un omagiu emoționant al lui Liverpool pentru Diogo Jota! Ce decizie a luat conducerea „cormoranilor”

Lumea fotbalului a fost șocată de dispariția lui Diogo Jota și a fratelui său. Portughezul care era legitimat la Liverpool a lăsat în urma sa o durere de neconceput, dar fanii, colegii și prietenii i-au păstrat un loc special în inimile lor.
Deși avea viitorul în față și o familie pe care alții o invidiau, Diogo Jota și-a găsit sfârșitul la doar 28 de ani, alături de fratele său, pe o autostradă din Spania.
Șocul dispariției sale a lăsat un gol imens în inimile suporterilor lui Liverpool, dar și a celorlați oameni care l-au cunoscut pe fostul internațional portughez.
Liverpool și-a luat angajamentul de a sprijini familia îndurerată a acestuia, ba chiar a găsit un mod inedit de a-l omagia din nou pe Jota. Concret, locul său din vestiar a rămas neatins, ca un „altar” în memoria celui care a îmbrăcat tricoul „cormoranilor” în 182 de rânduri.
Liverpool a remizat în primul meci al noului sezon din Premier League, scor 2-2 cu Bournemouth. Antrenorul campioanei Angliei a vorbit la finalul partidei despre dorința de a-l introduce în teren pe Diogo Jota, cel decedat la 28 de ani.
„În mod normal, la 2-2, știți la ce jucător aș fi dorit să apelez. Mi-aș fi dorit să îl introduc pe Diogo Jota, dar nu am putut, din motive teribile. Dar fanii și jucătorii au reușit să facă ceea ce el a făcut de multe ori în trecut.
Omagiul pentru Diogo a fost puternic și impresionant. Modul în care fanii noștri au reacționat a fost atât de special”, a afirmat tehnicianul după meci pentru Sky Sports.