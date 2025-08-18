Încă un omagiu emoționant al lui Liverpool pentru Diogo Jota! Ce decizie a luat conducerea „cormoranilor”

Lumea fotbalului a fost șocată de dispariția lui Diogo Jota și a fratelui său. Portughezul care era legitimat la Liverpool a lăsat în urma sa o durere de neconceput, dar .

ADVERTISEMENT

Diogo Jota, de neînlocuit la Liverpool. Ce decizie au luat „cormoranii”

Deși avea viitorul în față și o familie pe care alții o invidiau, Diogo Jota și-a găsit sfârșitul la doar 28 de ani, alături de fratele său, pe o autostradă din Spania.

Șocul dispariției sale a lăsat un gol imens în inimile suporterilor lui Liverpool, dar și a celorlați oameni care l-au cunoscut pe fostul internațional portughez.

ADVERTISEMENT

, ba chiar a găsit un mod inedit de . Concret, locul său din vestiar a rămas neatins, ca un „altar” în memoria celui care a îmbrăcat tricoul „cormoranilor” în 182 de rânduri.

Arne Slot, încă afectat de moartea lui Diogo Jota

Liverpool a remizat în primul meci al noului sezon din Premier League, scor 2-2 cu Bournemouth. Antrenorul campioanei Angliei , cel decedat la 28 de ani.

ADVERTISEMENT

„În mod normal, la 2-2, știți la ce jucător aș fi dorit să apelez. Mi-aș fi dorit să îl introduc pe Diogo Jota, dar nu am putut, din motive teribile. Dar fanii și jucătorii au reușit să facă ceea ce el a făcut de multe ori în trecut.

ADVERTISEMENT

Omagiul pentru Diogo a fost puternic și impresionant. Modul în care fanii noștri au reacționat a fost atât de special”, a afirmat tehnicianul după meci pentru Sky Sports.