Noi pachete explozive descoperite în Spania. Premierul Pedro Sanchez a primit, de asemenea, o scrisoare-capcană. Update

Biroul de presă al premierului Spaniei, Pedro Sanchez, confirmă faptul că șeful Cabinetului de la Madrid a primit și el o scrisoare-capcană similară celei care a explodat la Ambasada Ucrainei. Plicul suspect a ajuns la sediul Guvernului pe data de 24 noiembrie.

”Plicul, conținând material pirotehnic și adresat domnului Sanchez, a sosit pe 24 noiembrie. A fost detectat și neutralizat de serviciile de securitate”, a adăugat biroul de presă al oficialului, conform .

Spanish Prime minister Pedro Sanchez received a booby-trapped letter last week which was “similar” to one which exploded yesterday at Ukraine’s embassy in Madrid, the interior ministry has said

