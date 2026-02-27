Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Încă un patron din SuperLiga e îngrijorat că arbitrajele pot să influenţeze lupta la play-off: “Este foarte posibil să existe greşeli!

Alexandru Meszar se teme de noi greșeli de arbitraj în SuperLiga. Finanțatorul de la UTA nu s-a ferit de cuvinte și a spus ce crede că va urma în lupta finală pentru play-off.
Mihai Dragomir
27.02.2026 | 18:13
Patronul de la UTA se teme de greșelile de arbitraj pe finalul sezonului regular. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
SuperLiga mai are doar două etape de consumat înainte de separarea echipelor în play-off, respectiv play-out. Alexandru Meszar se teme că greșelile de arbitraj pot influența decisiv ierarhia finală din SuperLiga.

Alexandru Meszar se teme că greșelile de arbitraj pot influența componența finală a play-off-ului

Finalul sezonului regular este o perioadă plină de încărcătură pentru echipele din SuperLiga, iar psihicul poate ceda și mai tare din cauza deciziilor nefavorabile de arbitraj.

Scandalurile recente au destabilizat încă o dată moralul anumitor echipe. Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA, crede că „centralii” de la meciurile din campionat vor avea o influență foarte mare în calificarea echipelor în play-off.

„(n.r. – Aveți vreo teamă vis-a-vis de faptul că arbitrajul ar putea să influențeze această luptă pentru calificarea în play-off?) Da, sigur, orice greșeală în momentul de față influențează această calificare a oricărei echipe. Dar sunt sigur că chiar dacă vor fi greșeli, nu vor fi intenționate. Dar greșelile nu sunt expuse”, a spus inițial Alexandru Meszar.

Cum vede finanțatorul arădenilor un nou duel cu FCSB. „Nu suntem speriați. Dată trecută i-am bătut cu aceeași jucători din Europa League!”

Cel mai recent duel dinte UTA și FCSB s-a consumat în a doua etapă a grupelor Cupei României, când arădenii s-au impus cu 3-0. Alexandru Meszar a reamintit de acel succes al echipei sale și a spus că jucătorii nu se tem de formația bucureșteană.

(n.r. – Aveți antecedentul unui meci câștigat cu FCSB recent în Cupă, acea partidă care până la urmă nu v-a ajutat acea victorie, că ați comis-o la Bistrița) Așa este. Da, și acest meci ridică un pic moralul jucătorilor, adică e bine că am câștigat ultimul meci cu FCSB-ul, că… nu suntem speriați, să zicem așa, de FCSB.

Este o echipă pe care am bătut-o atunci înainte să joace în cupele europene, în care au câștigat și șase jucători au fost aceeași, identici, cu care au mers în cupele europene. Pentru că se discuta că noi am bătut rezervele FCSB-ului, dar nu a fost tocmai așa!”, a mai spus oficialul arădenilor la FANATIK SUPERLIGA.

  • 1 martie este data meciului UTA – FCSB
  • 21:00 este ora statutului partidei

