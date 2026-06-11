Încă un portughez în SuperLiga! A semnat la cerințele antrenorului

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Petrolul Ploiești a început să se miște serios pe piața transferurilor. Deși continuă să facă achiziții. Ultimul sosit este un portughez adus la cererea noului tehnician Ricardo Sousa (47 de ani).

Încă un portughez la Petrolul! Transfer făcut la cerințele lui Ricardo Sousa

FANATIK a aflat în exclusivitate că Petrolul Ploiești l-a transferat pe Rodrigo Martins (27 de ani). Portughezul era liber de contract, după despărțirea de Lusitania, formație de pe locul 12 din Liga 2 Portugal.

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Din informațiile FANATIK, Martins a semnat deja contractul cu „lupii galbeni” și a venit la cerințele lui Ricardo Sousa. îl cunoaște foarte bine pe Rodrigo Martins, cu care a lucrat la Mafra, în perioada 2020-2021. Acolo, Martins a dat cel mai bun randament din carieră. În 71 de meciuri, fotbalistul lusitan a marcat 7 goluri și a oferit 8 assist-uri.

Rodrigo Martins, noul jucător al Petrolului, poate juca pe trei poziții, postul său de bază fiind cel de extremă stânga. El mai poate evolua însă și în flancul drept al atacului, dar și ceva mai retras, mijlocaș dreapta. În sezonul recent încheiat, a jucat în 17 meciuri pentru Lusitania, unde a dat un gol și o pasă decisivă.

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Mișcări de trupă la Petrolul după terminarea sezonului

Petrolul face revoluție în lot după ce s-a salvat in extremis de la retrogradare. La capitolul sosiri, înaintea lui Rodrigo Martins, a mai venit un fotbalist. Este vorba despre Robert Jerdea, de la ACSM Reșița. „Lupii galbeni” au pus însă pe liber și câteva nume importante, Yohan Roche și Alexandru Mateiu.

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În schimb, lui Ignat și Pop le-au expirat împrumutul de la Rapid. Tot la capitolul sosiri, la Petrolul, din împrumuturi au revenit Denis Radu (Eyupspor), Onguene (Eyupspor), Doumtsios (Chindia), Stănică (Tunari) și Tolea (FC Voluntari).

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