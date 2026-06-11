Sport

Încă un portughez în SuperLiga! A semnat la cerințele antrenorului

Lovitură importantă pe piața transferurilor pe care a dat-o una dintre echipele de tradiție din SuperLiga. Noul fotbalist este portughez și a fost cerut de antrenor
Cristi Coste, Cristian Măciucă
11.06.2026 | 21:28
Inca un portughez in SuperLiga A semnat la cerintele antrenorului
EXCLUSIV FANATIK
Încă un portughez în SuperLiga! A semnat la cerințele antrenorului FOTO: Fanatik
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Petrolul Ploiești a început să se miște serios pe piața transferurilor. Deși a intrat în insolvență, clubul de pe „Ilie Oană” continuă să facă achiziții. Ultimul sosit este un portughez adus la cererea noului tehnician Ricardo Sousa (47 de ani).

Încă un portughez la Petrolul! Transfer făcut la cerințele lui Ricardo Sousa

FANATIK a aflat în exclusivitate că Petrolul Ploiești l-a transferat pe Rodrigo Martins (27 de ani). Portughezul era liber de contract, după despărțirea de Lusitania, formație de pe locul 12 din Liga 2 Portugal.

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Din informațiile FANATIK, Martins a semnat deja contractul cu „lupii galbeni” și a venit la cerințele lui Ricardo Sousa. Noul antrenor al Petrolului îl cunoaște foarte bine pe Rodrigo Martins, cu care a lucrat la Mafra, în perioada 2020-2021. Acolo, Martins a dat cel mai bun randament din carieră. În 71 de meciuri, fotbalistul lusitan a marcat 7 goluri și a oferit 8 assist-uri.

Rodrigo Martins, noul jucător al Petrolului, poate juca pe trei poziții, postul său de bază fiind cel de extremă stânga. El mai poate evolua însă și în flancul drept al atacului, dar și ceva mai retras, mijlocaș dreapta. În sezonul recent încheiat, a jucat în 17 meciuri pentru Lusitania, unde a dat un gol și o pasă decisivă.

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Mișcări de trupă la Petrolul după terminarea sezonului

Petrolul face revoluție în lot după ce s-a salvat in extremis de la retrogradare. La capitolul sosiri, înaintea lui Rodrigo Martins, a mai venit un fotbalist. Este vorba despre Robert Jerdea, de la ACSM Reșița. „Lupii galbeni” au pus însă pe liber și câteva nume importante, Yohan Roche și Alexandru Mateiu.

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În schimb, lui Ignat și Pop le-au expirat împrumutul de la Rapid. Tot la capitolul sosiri, la Petrolul, din împrumuturi au revenit Denis Radu (Eyupspor), Onguene (Eyupspor), Doumtsios (Chindia), Stănică (Tunari) și Tolea (FC Voluntari).

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  • 150 de mii de euro e cota de piață a lui Rodrigo Martins, conform transfermarkt.com
  • 177 cm este înălțimea noului fotbalist portughez de la Petrolul Ploiești
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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