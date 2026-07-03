Sport

Încă un record doborât la Campionatul Mondial 2026: Unai Simon, portarul Spaniei, l-a depășit pe Walter Zenga!

Spania este în optimile CM 2026 după 3-0 cu Austria. Portarul Unai Simon a scris istorie la acest turneu final, depășindu-l pe Walter Zenga, cel care deținea un record important la turneele finale.
Mihai Dragomir
03.07.2026 | 06:05
Inca un record doborat la Campionatul Mondial 2026 Unai Simon portarul Spaniei la depasit pe Walter Zenga
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Record bătut de Unai Simon după 36 de ani la Campionatul Mondial. Foto: Colaj FANATIK.
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Spania merge „ceas” la acest Campionat Mondial. „Furia Roja” a învins Austria cu 3-0 în șaisprezecimi și s-a calificat astfel în faza optimilor. Portarul Unai Simon (29 de ani) a scris istorie odată cu partida contra austriecilor. Ce record, deținut anterior de Walter Zenga, a depășit portarul ibericilor.

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Unai Simon a doborât recordul lui Walter Zenga la Campionatele Mondiale

Spania a trecut fără emoții de Austria în șaisprezecimile CM 2026. Selecționata lui Luis de la Fuente a câștigat grație reușitelor semnate de Oyarzabal (36, 89) și Pedro Porro (66). După ce miercuri seară, Youri Tielemans dobora un alt record la Campionatele Mondiale marcând cel mai târziu gol din istoria competiției, a venit rândul acum ca un alt jucător să scrie istorie.

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Mai exact, Unai Simon, portarul Spaniei, a bifat un nou meci fără să încaseze gol. Practic, jucătorul de la Athletic Bilbao nu a mai primit gol de la meciul pierdut contra Japoniei în etapa a doua din faza grupelor de la ediția din 2022. În total, el a adunat 519 minute fără gol primit. Performanța sa a reușit să doboare recordul deținut anterior de Walter Zenga.

Fostul mare jucător a ținut intactă poarta Italiei timp de 517 minute. Diferența constă totuși în faptul că italianul a reușit acea performanță la o singură ediție de Mondial, cea de pământ propriu, din 1990. În ceea ce privește naționala Spaniei, Unai Simon a doborât recordul lui Iker Casillas. El a jucat 477 de minute la Campionatul Mondial fără a primi goluri, depășind seria de 476 de minute jucate de Casillas, legenda de la Real Madrid.

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Unai Simon, legat pe viață de Athletic Bilbao

Format de Athletic Bilbao, clubul care își construiește echipa doar cu jucători basci, Unai Simon este legat de clubul din La Liga de peste 10 ani. Deși a trecut o scurtă perioadă pe la CD Basconia, club de asemenea basc din ligile inferioare, el a revenit la Bilbao și a devenit, treptat, om de bază.

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Alături de echipa de club a câștigat până acum Cupa Spaniei (23/24) și Supercupa Spaniei (20/21). Pentru Spania, unde a devenit la fel de important, el a strâns trofee încă de la reprezentativele de U19 și U21 până la cea de seniori, cu care a câștigat Nations League (2023) și EURO 2024.

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  • 22 de milioane de euro este cota lui Unai Simon în acest moment
  • 23/24 a fost stagiunea în care a fost desemnat „portarul sezonului” la Athletic Bilbao

 

  • 7.50 este cota SUPERBET pentru pronosticul „Spania câștigătoare” la CM 2026

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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