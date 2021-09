Încă un risc pentru pacienții Covid-19. Rinichii pot îmbătrâni cu peste 30 de ani după trecerea prin boală

Încă de la începutul pandemiei, medicii au remarcat că pacienții ce suferă de Covid-19 au probleme nu doar cu plămânii.

Rinichii sunt unele dintre organele afectate mai des în cazul infecției cu SARS-CoV-2, iar unul nou studiu arată că aceste probleme pot persista pe durate lungi de timp, chiar și la câteva luni după infecția inițială.

În cazuri ceva mai rare, funcțiile renale pot fi afectate pentru toată viața.

Studiul a fost publicat în jurnalul medical Journal of the American Society of Nephrology și arată că, inițial, pacienții cu forme mai grave de Covid-19 ajungeau să sufere și din cauza problemelor renale.

Totuși, chiar și cei care au infecții cu simptome ușoare pot fi vulnerabili.

”Poate fi observat un risc crescut de afecțiuni asupra rinichilor la toate categoriile de pacienți”, arată dr. F. Perry Wilson, nefrolog și profesor de medicină la Yale, neimplicat în studiu: ”Iar ce e alarmant este faptul că aceste afecțiuni persistă.”

Rinichii au un rol vital în corp: elimină toxinele și fluidele în exces din corp, ajută la menținerea tensiunii arteriale și susține echilibrul electroliților și al altor substanțe importante din corp.

Când rinichii nu funcționează în parametri normali, pot apărea tot soiul de probleme în corp. Inima, plămânii, sistemul nervos central și sistemul imunitar pot fi afectate, iar în cazuri grave, se poate ajunge la nevoia de dializă sau de transplant. Netratate, aceste afecțiuni sunt fatale.

Studiul a analizat datele de la 89.216 pacienți testați pozitiv, dar și de la 1.637.467 persoane ce nu au fost pacienți Covid.

Cei care au trecut prin boală sunt cu 35% mai predispuși la a avea probleme cu rinichii sau o scădere a funcțiilor acestora.

Mai problematic este faptul că oamenii care au funcțiile renale limitate nu experimentează dureri sau alte simptome care să-i facă să meargă la medic.

Un punct forte al acestei cercetări este faptul că implică peste 1,7 milioane de pacienți care aveau un istoric medical detaliat. Astfel, studiul actual este cel mai mare realizat până acum în privința problemelor renale cauzate de .

Pentru a evalua funcțiile renale, cercetătorii au măsurat nivelul de creatinină, un produs rezidual pe care rinichii ar trebui să-l elimine din corp. De asemenea, a fost măsurată și rata de filtrare glomerulară estimată, o măsurătoare care arată cât de bine curăță rinichii sângele.

Îmbătrânirea cu până la 30 de ani a rinichilor, un scenariu pentru pacienții Covid

Adulții sănătoși încep să piardă din funcțiile renale începând cu vârsta de 30-40 de ani. Pierderile sunt mici, de sub 1% anual, însă pot fi accentuate de infecții sau de boli grave, care pot duce către condiții cronice renale.

Studiul arată că 4.757 de pacienți Covid au pierdut 30% din funcțiile renale în anul de după infecție. Asta este echivalentul a 30 de ani de declin al funcțiilor renale.

Pacienții Covid erau cu 25% mai predispuși să ajungă la acest nivel de declin în comparație cu persoanele care nu au .

Ceva mai puțini pacienți au avut probleme mai grave. În principiu, pacienții Covid erau cu 44% mai predispuși să piardă cel puțin 40% din funcția renală și cu 62% mai predispuși să piardă cel puțin jumătate din funcțiile rinichilor.

În cazul a 220 de pacienți Covid, peste 85% din funcția renală a fost afectată.

Medicii au mai studiat și apariția insuficienței renale acute, despre care alte studii au arătat că apare în cazul a până la jumătate din pacienții Covid spitalizați. Această insuficiență se poate vindeca fără să cauzeze probleme pe termen lung rinichilor, cel puțin în cazul pacienților non-Covid.

În cazul a 1.612 de pacienți care sufereau de insuficiență renală acută pe fondul infectării cu Covid-19, aceștia au rămas cu sechele mai profunde în lunile următoare externării, în comparație cu pacienții ce aveau afecțiuni directe ale rinichilor.

Toate tipurile de probleme renale analizate în cadrul acestui nou studiu au fost mult mai comune în cazul pacienților de Covid-19 care au ajuns pe secțiile ATI sau care au dezvoltat insuficiență renală acută în timpul spitalizării, notează .

Cei care au avut forme mai ușoare ale bolii, dar care au fost totuși spitalizați, au avut mai rar probleme cu rinichii, însă riscurile au fost considerabil mai crescute decât în cazul persoanelor fără Covid-19.

Studiul a arătat și că pacienții ce n-au avut vreodată nevoie de spitalizare au un risc ușor crescut de probleme renale, însă acest risc este foarte mic.

Doctorii încă nu înțeleg de ce Covid-19 afectează rinichii. E posibil ca aceștia să fie mai sensibili la inflamare sau la activarea sistemului imun. Există și posibilitatea ca problemele cheagurilor de sânge, ce apar la pacienți Covid, să afecteze funcțiile rinichilor.