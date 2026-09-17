Încă un român a jucat în Liga Campionilor Asiei! Cum s-a descurcat la debutul său exotic

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Alexandru Tudorie, atacant cu vechi ștate de plată în SuperLiga României, a debutat în Liga Campionilor Asiei, competiție în care sunt angrenate și ), și Al Gharafa, la care joacă Florinel Coman (a pierdut 1-2 cu Al Hilal)

Alexandru Tudorie a jucat pentru Buriram United

Tudorie a ajuns în această vară în Thailanda, la formația Buriram United, campioana acestei țări. Thailandezii s-au calificat direct în AFC Champions League și au debutat contra formației Johor DT, din Malaezia.

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Partida s-a jucat pe ternul celor de la Johor și s-a terminat la egalitate, scor 1-1. . De când s-a transferat la Buriram, el nu a fost niciodată titular, bifând trei prezențe, spre finalul meciurilor.

Buriram este antrenată de portughezul Mauro Silva și e cea mai bine cotată echipă din Thailanda, câștigătoare a 12 titluri din ultimele 17 ediții de campionat. Valoarea de piață a echipei este de 13 milioane de euro, similară celei a echipelor FC Argeș sau CFR Cluj, din SuperLiga României.

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Atacantul român a impresionat în China

Tudorie a ajuns la Buriram, după două sezoane reușite în China, la Wuhan (prima ligă) și Guangdon Power (liga secundă), în care a marcat zece, respectiv șapte goluri. Atacantul de 30 de ani a plecat în Asia, de la Petrolul, pentru 200.000 de euro.

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Thailandezii l-au prezentat pe Tudorie ca pe o mare vedetă. ”Alexandru Tudorie și-a început oficial cariera de fotbalist profesionist în sezonul 2012/13, la Oțelul Galați, club din țara sa natală. În 2015 s-a transferat la Steaua București (n.r. FCSB), una dintre marile echipe ale României, unde a acumulat o experiență importantă, evoluând în competițiile europene, atât în UEFA Champions League, cât și în UEFA Europa League.

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După încheierea contractului cu Steaua București (n.r. FCSB), Tudorie s-a transferat la FC Voluntari, unde a avut evoluții foarte bune, reușind 26 de goluri și 6 pase decisive în 77 de meciuri. Forma sa a atras atenția clubului rus Arsenal Tula, care l-a transferat în 2019.

În 2022, Alexandru Tudorie a decis să revină în România și a semnat cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. A devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei, bifând 63 de apariții, 20 de goluri și 3 pase decisive, înainte de a se transfera la Al-Adalah, club din Arabia Saudită. Acesta a fost primul său pas în fotbalul asiatic.

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Poartă numărul 99 pe tricou

După o perioadă scurtă petrecută în Asia, Tudorie s-a întors în România, unde a evoluat pentru UTA Arad, iar ulterior s-a transferat la Petrolul, unde a avut o perioadă foarte bună, marcând 9 goluri și oferind două pase decisive în 21 de meciuri. Evoluțiile sale au atras atenția clubului chinez Wuhan Three Towns, care l-a transferat în 2025.

Tudorie și-a continuat forma bună în fața porții, marcând 10 goluri în 26 de meciuri, înainte de a atrage interesul unei alte echipe din China, Guangdong GZ-Power, care l-a transferat. Pentru aceasta a jucat 13 meciuri, marcând 7 goluri și oferind 2 pase decisive.

Recent, Alexandru Tudorie și-a încheiat contractul cu Guangdong GZ-Power și a devenit noul jucător al lui Buriram United, urmând să reprezinte o altă soluție importantă pentru ofensiva echipei în sezonul 2026/27. Tudorie va purta tricoul cu numărul 99 la Buriram United”, a transmis Buriram United, pe Instagram.

După debutul cu remiză, în Liga Campionilor Asiei, echipa lui Tudorie va juca pe teren propriu cu Beijing Gouan. Echipa românului este în seria Est a competiției, urmând a juca împotriva echipelor din China, Japonia, Coreea de Sud, Vietnam și Filipine.

Al Sadd, antrenată de Răzvan Lucescu, este în seria Vest, cu formații din Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite sau Qatar, precum Al Gharafa, la care joacă Florinel Coman.