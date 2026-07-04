Încă un român din naționala lui Gică Hagi se transferă în Anglia! „Suntem in negocieri” Exclusiv

Mercato de vară vine cu multe schimbări importante în carierele fotbaliștilor. Lisav Eissat, tânărul fundaș central din naționala României, este pe cale să bifeze un transfer uriaș în Anglia. FANATIK a aflat toate detaliile despre mutarea care este foarte aproape să se concretizeze.
Lisav Eissat, fundaşul israelian cu cetăţenie română care a debutat ca titular în prima reprezentativă în meciul amical cu Moldova, câştigat de „tricolori” cu 2-1 la București în toamna anului trecut, este gata să bifeze un transfer important. Deși în februarie, el punea semnătura pe foaia de prelungire până în 2029 cu israelienii de la Maccabi Haifa, cariera sa poate cunoaște o altă traiectorie din această vară.
Mai exact, FANATIK a aflat că tânărul fundaș central este pe cale să semneze cu clubul Bristol City, echipa care a încheiat ultima stagiune pe locul 12 în Championship, eșalonul secund din Anglia. „Vă dați seama. Nu pot să confirm, nici să infirm. Suntem în negocieri cu o echipă din Championship!”, a transmis Florin Manea, impresarul său, în exclusivitate pentru FANATIK.
Lisav Eissat a fost atent monitorizat în ultimele luni de către Dinamo. „Câinii” au fost însă dați înapoi de suma prea mare cerută de Maccabi Haifa, dar mai ales de faptul că jucătorul a refuzat sub orice formă să vină să joace în România. „Obiectivul meu este puțin diferit decât acela de a juca în campionatul României.
Ținta mea e să ajung în primele 5 campionate din Europa și sunt convins că voi reuși”, declara Lisav Eissat, în primăvară, conform Sport.ro. Clubul din „Ștefan cel Mare” l-a testat însă în ianuarie, în cantonamentul din Antalya, pe fratele mai mic al lui Lisav Eissat, Liam Eissat. El joacă pe postul de extremă.
Fost internațional israelian de juniori și tineret s-a născut la Haifa. Acesta a fost legitimat întreaga carieră la Maccabi. Într-un interviu acordat pentru FRF în toamna anului trecut, în limba engleză, el a explicat cum a fost posibil să vină și să joace sub „tricolor”. „Originea mea este mixtă. Tatăl meu este musulman, bunica născută în Dorohoi.
Sunt jumătate român, jumătate musulman. Din păcate, nu vorbesc limba română, dar am adus un dicționar să învăț. Mi-am început aventura la Maccabi Haifa, în Israel, când aveam 5 ani. Bunica mea s-a născut în Dorohoi, în România, și am simțit tot timpul că partea românească îmi va aduce ceva.
Când cariera mea a evoluat, ajunsesem în punctul în care trebuia să decid ce vreau să fac. Am văzut interesul naționalei României, cât de mult mă considerau ca un proiect de viitor. Oamenii din Federație, domnul Lucescu au vorbit cu mine, mi-au arătat cât de mult apreciază stilul meu de joc. Când cineva îți arată că te prețuiește, chiar respect asta. Așa că am decis să vin aici și sunt foarte fericit”, dezvăluia jucătorul.