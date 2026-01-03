Încă un român în Liga Campionilor!? Transferul pare iminent: „Intră direct titular”

ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan nu este mulțumit de faptul că nu prinde minute de joc pentru Real Oviedo, iar Atletico Madrid este în căutarea unei noi destinații pentru portarul român. Deși se vorbea de Spezia, fostul goalkeeper de la Rapid ar putea ajunge la Club Brugge, echipă ce evoluează în Liga Campionilor.

Încă un român în Liga Campionilor!? Horațiu Moldovan este dorit insistent la Club Brugge

Nici în acest sezon de Liga Campionilor România nu a reușit să fie reprezentată de vreo echipă de club, dar ne mulțumim cu prezențele individuale. Dennis Man, cu PSV, și Vlad Dragomir, cu Pafos, sunt cei doi „tricolori” care joacă în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume.

Pe lângă cei doi, România mai este reprezentată și de Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, dar și de Radu Drăgușin. Stoperul lui Tottenham nu a fost inclus pe lista UEFA pentru faza ligii, deoarece el este proaspăt revenit după accidentare, însă, dacă va rămâne la Spurs, el ar putea juca în următoarele faze.

Lângă ei ar mai putea veni și Horațiu Moldovan, care este dorit cu insistență de Club Brugge. Deși au adunat doar patru puncte până acum, belgienii pot să spere la o calificare, având ultimele două meciuri accesibile, cu Kairat Almaty și Marseille.

Ce scriu belgienii despre Horațiu Moldovan: „Intră direct titular”

Dacă ar ajunge la Club Brugge, Horațiu Moldovan nu s-ar mai confrunta cu problema ce i-a dat bătăi de cap la Oviedo. Presa din Belgia explică că el va fi direct titular, întrucât primii doi portari ai echipei sunt accidentați. De asemenea, ei vorbesc despre împrumutul portarului român ca fiind unul iminent, deoarece formația belgiană se află deja în discuții avansate cu Atletico Madrid:

„Club Brugge vrea să îi ofere lui Moldovan o gură de aer proaspăt. Negrii-albaștri negociază un împrumut pentru portar și se pare că aceste discuții sunt într-un stadiu avansat.

Club Brugge îi are accidentați pe Simon Mignolet și Nordin Jackers. Portarul Dani van den Heuvel a fost nevoit să intre în poartă, dar Brugge va schimba asta odată cu sosirea iminentă a lui Moldovan, care ar fi direct titular în lipsa celorlalți doi portari”, au scris cei de la

De ce a picat mutarea lui Moldovan la Spezia

campionat în care a mai apărat și a făcut-o excelent. Sezonul precedent,

Conducerea italienilor a dezvăluit că și l-ar fi dorit foarte tare pe Moldovan, însă salariul său foarte mare este un impediment serios: „Moldovan prezenta un interes foarte mare, dar ne-am decis să facem o alegere orientată spre viitor, având în vedere că salariul mare pe care îl are probabil că nu ne-ar fi permis să îl ținem și anul următor”, a spus Stefano Melissano, directorul sportiv al clubului Spezia, conform