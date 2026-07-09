Sport

Încă un român în Turcia! A fost dorit insistent de antrenorul noii sale echipe

După o jumătate de sezon în care a confirmat la Istanbul, fostul internațional de tineret își va continua cariera în Turcia, urmând să joace în liga secundă
Catalin Oprea
09.07.2026 | 11:20
Inca un roman in Turcia A fost dorit insistent de antrenorul noii sale echipe
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Altin Gerin a insistat pentru transferul lui Denis Radu la Kayserispor FOTO X
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Denis Radu, în vârstă de 23 de ani, va juca tot în Turcia, dar va schimba echipa. Fotbalistul, care poate evolua atât ca fundaș lateral, cât și ca mijlocaș de bandă, s-a despărțit de Petrolul și își va continua cariera la Kayserispor.

Denis Radu va evolua la Kayserispor

Radu a fost împrumutat la începutul acestui an la Eyupspor, formație din prima ligă, care se afla pe ultimul loc. Echipa din Istanbul a reușit o salvarea miraculoasă de la retrogradare, cu Denis Radu bifând 17 meciuri în care a reușit și două pase de gol.

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Deși a avut opțiunea de a activa transferul definitive, Eyupspor nu a făcut-o, dar antrenorul Altin Gerin a insistat pentru el la noua sa formație. Astfel, fotbalistul român va evolua la Kayserispor, echipă retrogradată din prima ligă, care și-a propus revenirea în elită cât mai rapid. La Kayserispor au antrenat, de-a lungul timpului, antrenori români precum Gigi Mulțescu, Marius Șumudică și Dan Petrescu.

A jucat 56 de meciuri pentru Petrolul

Denis Radu, format la Poli Timișoara, a jucat la Petrolul 56 de meciuri și a marcat un gol. El a înscris golul victoriei Petrolului contra celor de la la CFR Cluj, în turul campionatului trecut. “Trei ani în galben-albastru ajung la final.Au fost ani cu bune și cu rele, cu momente care m-au făcut să cresc și care cu siguranță mă vor ajuta pe viitor. Mulțumesc clubului Petrolul pentru această etapă importantă din cariera mea și tuturor oamenilor pe care i-am cunoscut aici.

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Le mulțumesc suporterilor pentru susținerea din toată această perioadă. Plec cu respect, recunoștință și amintiri frumoase. Mult succes în continuare”, a transmis Denis Radu, la despărțirea de Petrolul.

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Ploieștenii și-au schimbat lotul din temelii

Denis Radu este al 15-lea jucător plecat de la Petrolul, după Ricardinho, Jyry, Prce, Grozav, Roche, Rareș Pop, Ignat, Dongmo, Bălbărău, Krell, Dulca, Vali Gheorghe, Guilherme și Mateiu.

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În schimb, Petrolul i-a transferat pe Lukas Zima (FCSB), Mark Țuțu (UTA Arad), Alejandro Bran (Alajuelense), Rodrigo Martins (Lourosa), Leo Teixeira (Felgueiras), Calal Huseynov (Arda Kardzhali), Robert Jerdea (Reșița), Lucho Vega (Leiria), Tiberiu Căpușă (Hermannstadt), Dele Israel (Sigma Olomouc) și Adam Zaian (MVV Maastricht).

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