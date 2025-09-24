Încă un român la o echipă de tradiție din Serie A! Agentul l-a comparat pe atacant cu Cristiano Ronaldo!

Veste importantă pentru fotbalul românesc. , a debutat la Verona! Echipa de Serie A a fost învinsă în Coppa Italia de Venezia, la loviturile de departajare, iar vârful cu selecții la toate nivelurile de juniori ale tricolorilor a prins minute bune pe teren.

Ioan Vermeșan, atacantul român de 18 ani, a debutat la Verona!

Ioan Vermeșan a fost introdus pe teren de antrenorul celor de la Verona, Paolo Zanetti, în minutul 69, la scorul de 0-0. Nu s-a remarcat până la finalul celor 90 de minute, iar partida a mers la penalty-uri, acolo unde Venezia s-a impus.

A fost, de altfel, primul meci al lui Vermeșan la nivel de seniori în Italia. Tânărul atacant a fost adus de Verona în 2022 de la UTA Arad, dar până acum a jucat doar pentru juniorii clubului. Evoluțiile sale au fost apreciate și a fost răsplătit cu debutul.

Vermeșan a început fotbalul la LPS Banatul, dar a fost remarcat la Poli Timișoara. La nici 16 ani împliniți a jucat pentru bănățeni un meci în liga a doua. A urmat apoi transferul la Farul, unde a petrecut puțin timp, după care a ajuns în curtea celor de la UTA.

Tânărul atacant român a adunat selecții la naționalele de juniori. , și speră ca într-un timp scurt să facă pasul și la seniori.

„De când am plecat în Italia a fost greu. Te obișnuiești cu singurătatea”

Ioan Vermeșan povestea, într-un interviu pentru , despre acomodarea sa în fotbalul italian. Este un atacant tânăr, înalt și foarte puternic, care ar putea ajuta naționala României în anii ce urmează. Verona e cunoscută drept o echipă care mizează pe jucători cu potențial.

„De când am plecat în Italia a fost greu. Te obișnuiești cu singurătatea și este destul de greu. La un moment dat există riscul să devii anxios. Dacă nu faci un meci bun sau nu ești băgat în seamă, n-ai pe nimeni… da, familia te susține, dar ești singur acolo. Sfatul primit, cel mai important, a fost să am răbdare, să muncesc, pentru că rezultatele vor veni”, spunea fotbalistul în urmă cu doar câteva luni.

Ioan Vermeșan, comparat cu Cristiano Ronaldo!

Agentul fotbalistului, Florin Iacob, are doar cuvinte de laudă pentru tânărul Ioan Vermeșan, despre care spune că poate ajunge un Cristiano Ronaldo al României. Fotbalistul putea ajunge la Porto, însă a preferat să își continue cariera în Italia.

„La Verona e la Primavera, e lider, e golgheter, iar acum la națională. El face parte din categoria de jucători care nu joacă niciodată prost. Boloni l-a promovat pe Cristiano Ronaldo, păi și eu îl promovam, chiar nu vreau să-i iau din merite lui Boloni. Pentru fotbalul nostru poate să devină Cristiano Ronaldo. Rui Barros, șeful scouterilor de la Porto, l-a văzut și a vrut să-l ia, dar tatăl său a vrut să îl ducă în Italia.

El trebuie să-și vadă de cariera lui și nu se știe pe unde va ajunge. Nu știu nimic de Pastorello, dar e un nume important. Dacă e așa, atunci Vermeșan o să-l ridice pe Pastorello”, spunea Florin Iacob pentru