Încă un român periculos a evadat. A luat doi ostatici și s-a deghizat în farmacist ca să nu fie prins de poliție

Încă un român periculos a evadat și a băgat spaima în locuitorii unei zone liniștite din Italia. Aflat în permisie de o zi, bărbatul în vârstă de 46 de ani s-a dus la o farmacie, a luat ostatici două persoane, apoi s-a deghizat pentru a nu fi recunoscut de polițiști.

Scenele desprinse din filmele de acțiune s-au petrecut în orașul Belluno din Italia. Un român de 46 de ani și a mers la o farmacie unde i-a cerut angajatului, sub amenințarea unui cuțit, să îi dea mai mult analgezice.

La scurt timp, în farmacie a mai intrat o persoană pe care bărbatul a luat-o ostatică. Teroarea a ținut timp de câteva minute, timp în care românul devenea tot mai agitat și agresiv.

Angajatul farmaciei a reușit, într-un moment de neatenție al agresorului, să apese butonul de panică. În doar câteva minute la locul incidentului au ajuns mai multe echipaje de carabinieri. Când a văzut forțele de ordine, românul a luat un halat de farmacist și s-a deghizat, în speranța că nu va fi prins.

Oamenii legii au fost vigilenți, însă, și . Au reușit să îl deposedeze de arma albă pe care o avea asupra lui și cu care i-a amenințat pe cei doi ostatici.

Românul a fost reținut, iar în baza ordinului emis de autoritatea judiciară, acesta a fost dus înapoi în penitenciarul din Belluno. El s-a ales acum cu noi acuzații, respectiv jaf calificat și răpire de persoane, lucru ce îi poate aduce o prelungire a pedepsei inițiale.

Autoritățile italiene au apreciat calmul și prezența de spirit a farmacistului. Acesta a dat dovadă de curaj, mai ales că a reușit să alerteze rapid forțele de ordine, gestul său fiind esențial pentru salvarea atât a propriei vieți, cât și a celeilalte persoane luate ostatică.