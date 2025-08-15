News

Încă un român periculos a evadat. A luat doi ostatici și s-a deghizat în farmacist ca să nu fie prins de poliție

Un român periculos a evadat din închisoare și a luat doi ostatici. S-a deghizat apoi în farmacist, în speranța că nu va fi prins de poliție
Raluca Alexe
15.08.2025 | 15:04
Inca un roman periculos a evadat A luat doi ostatici si sa deghizat in farmacist ca sa nu fie prins de politie
Un român periculos a luat doi ostatici și s-a deghizat pentru a nu fi prins / sursa: Hepta

Încă un român periculos a evadat și a băgat spaima în locuitorii unei zone liniștite din Italia. Aflat în permisie de o zi, bărbatul în vârstă de 46 de ani s-a dus la o farmacie, a luat ostatici două persoane, apoi s-a deghizat pentru a nu fi recunoscut de polițiști.

ADVERTISEMENT

Un român periculos a evadat și a luat ostatici

Scenele desprinse din filmele de acțiune s-au petrecut în orașul Belluno din Italia. Un român de 46 de ani a plecat din penitenciar și a mers la o farmacie unde i-a cerut angajatului, sub amenințarea unui cuțit, să îi dea mai mult analgezice.

La scurt timp, în farmacie a mai intrat o persoană pe care bărbatul a luat-o ostatică. Teroarea a ținut timp de câteva minute, timp în care românul devenea tot mai agitat și agresiv.

ADVERTISEMENT

Angajatul farmaciei a reușit, într-un moment de neatenție al agresorului, să apese butonul de panică. În doar câteva minute la locul incidentului au ajuns mai multe echipaje de carabinieri. Când a văzut forțele de ordine, românul a luat un halat de farmacist și s-a deghizat, în speranța că nu va fi prins.

A încercat să se deghizeze pentru a nu fi prins

Oamenii legii au fost vigilenți, însă, și l-au recunoscut imediat pe condamnat. Au reușit să îl deposedeze de arma albă pe care o avea asupra lui și cu care i-a amenințat pe cei doi ostatici.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Românul a fost reținut, iar în baza ordinului emis de autoritatea judiciară, acesta a fost dus înapoi în penitenciarul din Belluno. El s-a ales acum cu noi acuzații, respectiv jaf calificat și răpire de persoane, lucru ce îi poate aduce o prelungire a pedepsei inițiale.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de Poliția Bacău, după
Digisport.ro
Decizia luată de Poliția Bacău, după "reglarea de conturi" care a făcut înconjurul României

Autoritățile italiene au apreciat calmul și prezența de spirit a farmacistului. Acesta a dat dovadă de curaj, mai ales că a reușit să alerteze rapid forțele de ordine, gestul său fiind esențial pentru salvarea atât a propriei vieți, cât și a celeilalte persoane luate ostatică.

ADVERTISEMENT
Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să...
Fanatik
Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să anuleze întreaga cursă după ce s-a stricat la burtă
Bolojan, în Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare pentru România....
Fanatik
Bolojan, în Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare pentru România. Dacă nu continuăm, va fi foarte rău”
De ce a lipsit, de fapt, Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Unde...
Fanatik
De ce a lipsit, de fapt, Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Unde a fost surprins președintele împreună cu familia. Foto
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o...
iamsport.ro
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o noapte de beție: 'Bă, ești nebun?!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!